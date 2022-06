Luisella Costamagna dice addio ad Agorà ma si trattiene: “Non mi far parlare”

E’ tempo di saliti per alcuni dei volti noti del day time della Rai. Ultime puntate dei programmi che ci hanno fatto compagnia da settembre. E per alcuni conduttori, è arrivato anche il giorno dell’addio, non sempre dell’arrivederci. E’ il caso di Luisella Costamagna che lascia il programma di Rai 3 che l’ha vista protagonista per due edizioni. La Costamagna, dice addio ad Agorà, la conduttrice infatti, non è stata riconfermata. Al termine dell’ultima puntata, andata in onda questa mattina su Rai 3, la giornalista si è congedata con poche semplici parole e una battuta sibillina mentre riceveva un tronchetto della felicità da uno dei suoi compagni di avventura. Visto che lo scorso anno la Costamagna non aveva molto gradito i fiori, questa volta si punta su una pianta.

E’ stato Marco Carrara a portare un dono speciale alla conduttrice di Rai 3. Il giornalista è arrivato in studio con una pianta, alla vista della quale lei ha esclamato un poco felice “E daglie, la pianta!“, ricordando l’altrettanto infelice reazione ai fiori che le furono portati in studio lo scorso anno. Come dicevamo appunto in precedenza, con i fiori Marco Carrara non era stato molto fortunato e per questo ha deciso di puntare su un tronchetto della felicità.

“Eeee… Non mi far parlare, non me lo posso permettere…”

Luisella Costamagna saluta il pubblico di Rai 3

Quando si lascia un programma, chiaramente ci sono dei detti e dei non detti e nel caso di Luisella, la conduttrice non si è voluta sbilanciare, chissà forse lo farà in sedi diverse.

“La mia esperienza ad Agorà finisce qui, io voglio ringraziare trucco, parrucco, costumi, tutto lo studio, la parte tecnica, la parte redazionale ma soprattutto io voglio ringraziare voi, perchè per due anni io ho contato su di voi e ci siete stati. Quindi grazie e arrivederci a presto”

Da lunedì 6 giugno al posto della Costamagna arriverà alle ore 8.00 Agorà Estate, condotta da Giorgia Rombolà. Poi si ripartirà a settembre: secondo quelli che sono gli ultimi movimenti di palinsesto, al posto della Costamagna dovrebbe arrivare su Rai 3, Monica Giandotti che lascia UnoMattina.