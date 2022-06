Camper in caduta libera: ascolti sempre più bassi, così non va

Dopo una settimana di messa in onda è tempo di bilanci, anche per Camper. Con una premessa: molto bene l’idea di dare al mattino di Rai 1 qualcosa di nuovo e non le solite repliche. Poi però bisogna anche mettere insieme le idee, che non mancano, e dare una logica a tutto. Bene la leggerezza, bene le risate, bene anche la voglia di dare spazio nei programmi estivi a volti meno conosciuti per il pubblico di Rai 1. Ma serve una logica, servono dei testi, serve un ordine e una linea da seguire. Gestire il caos di idee, cosa che succede anche in altri programmi Rai, è possibile, ma solo se hai almeno 30 anni di carriera televisiva sulle spalle. Il risultato è che Camper, partito abbastanza bene anche grazie all’affetto del pubblico per la fascia del mezzogiorno e per Antonella Clerici, che ha lasciato la rete su ottimi numeri, ha perso ogni giorno spettatori strada facendo e al momento, gli ascolti sono a picco. In caduta libera, senza che si possa negare il contrario. In una settimana ha perso un paio di punti di share rispetto a E’ sempre mezzogiorno, e fin qui, nulla di male. Partito dal 16 %, un buonissimo risultato, è andato poi sempre peggio e ieri, ha registrato meno del 13&di share. Quasi 4 punti persi in una settimana, e siamo solo all’inizio. Roberta Morise e Tinto dovranno rimboccarsi le maniche, per cambiare la rotta, perchè altrimenti, si può solo peggiorare e il rischio, è quello di scendere persino sotto al milione di spettatori.

Gli ascolti di Camper in caduta libera

La puntata di ieri di Camper è stata vista da 1.192.000 spettatori con il 12.8%. E a propositi di repliche, a quanto pare, al momento, questa scelta sta premiando Mediaset visto che Su Canale 5 Forum arriva a 1.319.000 telespettatori con il 19.8%. Così non va è chiaro, anche perchè va detto, Camper ha anche un ottimo traino. Uno Mattina Estate al momento tiene botta e porta buoni ascolti, non troppo diversi da quelli che ha lasciato in eredità Eleonora Daniele. Vedremo quindi nelle prossime settimane che cosa succederà.