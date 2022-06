Pomeriggio 5 chiude con una bella vittoria. Da lunedì Estate in diretta in solitaria

Possono tirare un sospiro di sollievo Roberta Capua e Gianluca Semprini perchè per come si stavano mettendo le cose, se Pomeriggio 5 fosse andato in onda per tutto giugno, probabilmente, Barbara d’Urso avrebbe conquistato giornalmente la leadership della sua fascia. Pomeriggio 5 però ha chiuso, con l’ultima puntata in onda il 10 giugno. Un’ultima puntata che è stata molto seguita dal pubblico e che ha chiuso battendo sonoramente il programma di Rai 1 ( che ieri è andato in onda con una puntata parecchio strana, con pochissima cronaca e un salotto dedicato alla famiglia reale inglese discutibile). L’ultima puntata di Pomeriggio 5 ha superato il 17% di share, chiudendo con un paio di punti sopra rispetto a Estate in diretta. Da lunedì prossimo niente più sfide, visto che Mediaset ha deciso di informare solo al mattino il suo pubblico, allungando Mattino 5 News prima e dando poi spazio a Morning News nei restanti mesi estivi. Cosa che non succederà invece su Canale 5 al pomeriggio. Tornano in onda i film dell’estate che potrebbero comunque incassare una buona media, visto che le soap scelte per il pomeriggio di Canale 5, Un altro domani e Brave and Beautiful, tengono botta. Discorso diverso invece per Sei sorelle, sceso ieri sotto il milione di spettatori. E’ un flop.

Vediamo i numeri.

Gli ascolti del pomeriggio: Pomeriggio 5 si congeda

Estate in Diretta nella puntata di ieri è stato visto da1.219.000 spettatori con il 15.5%. Pomeriggio Cinque a 1.360.000 spettatori con il 17.4% (presentazione 1.229.000 – 16.3%, saluti 1.317.000 – 16.1%). Barbara d’Urso può dirsi soddisfatta almeno per queste ultime puntate, che hanno visto il programma di Canale 5 tornare a vincere. Poi inutile ripetere, che è La vita in diretta il programma leader della fascia, lo è stato per un anno, e questo, trattandosi di questioni numeriche, nessuno può smentirlo.