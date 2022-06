Che numeri per Mattino 5 News: si vola oltre il 23 % di share anche in estate

Scommessa più che vinta quella di Mediaset che ha deciso di allungare Mattino 5 News mandando in onda il programma di Federica Panicucci e Francesco Vecchi per tutta l’estate ( arriverà poi al mattino Simona Branchetti con Morning News dal 27 giugno). Complice anche la cronaca nera, che purtroppo continua a raccontare pagine tristissime per la nostra Italia, con casi che lasciano senza parole, e che destano, inevitabilmente l’attenzione del pubblico, gli ascolti di Mattino 5 News volano. E sono numeri davvero pazzeschi, numeri che non hanno nulla da invidiare a quelli invernali. Ieri, con la puntata del 15 giugno 2022, il programma di Canale 5 ha superato il 22 % di share sfiorando quasi i 900 mila spettatori.

In share, la puntata di ieri, è stata da record, come si legge anche oggi sul comunicato stampa ufficiale di Mediaset dedicato proprio al programma di Canale 5.

Che numeri Mattino 5 News: scommessa vinta nell’estate di Canale 5

Il comunicato recita: ” RECORD STAGIONALE per “Mattino Cinque News” che si conferma al vertice di fascia con, nella prima parte, 898.000 spettatori totali e il 22.68% di share (26.59% attiva) e, nella seconda parte, 880.000 spettatori e il 24.77% di share (28.32% attiva).“

I numeri di Mattino 5 News sono la dimostrazione che, a prescindere dal periodo, il pubblico cerchi comunque informazione al mattino. Ed è quindi corretto pensare di andare in ona anche nel mese di giugno, senza spegnersi. La cronaca del resto si sa, non va in vacanza e da anni, i mesi estivi, sono tra l’altro, anche pieni di tragedie da raccontare ma non solo. La prima parte di Mattino 5 News, non lo scordiamo, è dedicata alla politica e all’attualità ed è altrettanto seguita. Per cui non solo morbosità legata ai casi di cronaca nera ma in generale, voglia di ascoltare delle notizie, da due conduttori diventati ormai “di famiglia”.

Se Mediaset ha vinto la sua scommessa, non si può dire lo stesso per la Rai. Rai 1, a dieci giorni dal debutto del nuovo palinsesto estivo inizia a zoppicare con i programmi del mattino, che scendono rispetto ai primi giorni di programmazione. Anche Uno Mattina Estate inizia a perdere consensi. Staremo a vedere che cosa succederà dopo il 27 giugno, quando Federica Panicucci e Francesco Vecchi andranno in vacanza.