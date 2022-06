Elisa Isoardi torna in Rai: nuovo programma su Rai 2 nel pomeriggio di domenica

Manca ormai pochissimo alla presentazione dei nuovi palinsesti della Rai e le indiscrezioni non mancano. Tante le novità previste per la prossima stagione televisiva e tra queste, anche il ritorno in Rai di Elisa Isoardi. La conduttrice, dopo aver lasciato La prova del cuoco chiuso per far spazio a E’ sempre mezzogiorno, starebbe per tornare in onda su Rai 2 con un nuovo programma, una nuova collocazione. Elisa Isoardi dovrebbe diventare il volto della nuova domenica di Rai 2. Il programma condotto da Elisa Isoardi dovrebbe andare in onda al posto di Quelli che il calcio. La conduttrice quindi, dovrebbe “sfidare” Mara Venier a distanza ravvicinata, visto che il nuovo programma da lei condotto dovrebbe andare in onda nella fascia che va dalle 15 alle 16. Proprio da Domenica In, Elisa Isoardi aveva raccontato la sua voglia di tornare in tv, dopo questa assenza. La conduttrice infatti, aveva lasciato Rai 1 e poi si era dedicata ad altre esperienze, l’abbiamo vista in Honduras all’Isola dei famosi e poi anche in pista a Ballando con le stelle ( dove è stata bravissima ma anche molto sfortunata per via di un infortunio che ha cambiato il suo percorso nel programma del sabato sera di Rai 1).

Secondo le indiscrezioni raccolte e raccontate sul sito Davidemaggio.it per la conduttrice arriverà un nuovo programma che sarà prodotto da Endemol Shine Italia.

Il nuovo programma di Elisa Isoardi alla domenica pomeriggio di Rai 2

Di che cosa si tratta? Una sorta di Elisa on the road, come ai tempi di Linea Verde, su e giù per l’Italia. in questi mesi, la conduttrice non ha mai smesso di viaggiare in giro per l’Italia, andando alla scoperta di prodotti, bellezze e storie da raccontare e forse, sarà proprio questo il mood del suo nuovo programma. La Isoardi ci aveva provato anche con La prova del cuoco, inserendo rubriche di questo genere che però non avevano molto funzionato. Sarà diverso il destino di questo nuovo programma? La sfida non è delle più semplici, visto che nella stessa fascia oraria, andranno in onda appunto, Domenica IN e Amici ( che anche nella prossima stagione televisiva dovrebbe essere confermato alla domenica).

Il pomeriggio di Rai 2 alla domenica dovrebbe iniziare con le repliche de Il provinciale di Federico Quaranta, promosso su Rai 1 e proseguire poi con il programma di Elisa Isoardi. Non saranno però due proposte troppo simili tra loro? Vedremo!