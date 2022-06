Alvin chiude con un occhio nero l’Isola dei famosi 2022: cosa è successo

Forse domani sera quando andrà in diretta dall’Honduras l’ultima puntata dell’Isola dei famosi le luci e il sole della Playa non faranno vedere nel dettaglio questo particolare ma chi segue Alvin sui social, sta sicuramente ammirando, in queste ore, il suo occhio nero. Di fa per dire ovviamente! A mostrare il suo occhio nero, è stato lo stesso Alvin che, dopo aver fatto un divertente bagno in Honduras portando con se anche il quadro di Ilary Blasi a mo di santino ( e facendo divertire anche Francesco Totti che ha commentato il post, scrivendo all’inviato dell’Isola che è il numero 1) si è infortunato. Anche lui in infermeria? Capita quando sei lontano da casa da oltre tre mesi…Presto Alvin tornerà in Italia per riabbracciare anche la sua famiglia ma nel frattempo, non si è fatto mancare nulla, anche un occhio nero!

Alvin occhio nero in Honduras: che cosa è successo

“Ho fatto fare il bagno a Ilary ai Caraibi e il giorno dopo avevo l’occhio nero…poi dicono: “coincidenze!” ha scritto Alvin sui social postando un video del suo occhio nero. Probabilmente l’inviato dell’Isola dei famosi 2022 si è fatto male, almeno da quello che si evince guardando sul suo profilo social, giocando a basket. Non è stata una passeggiata per Alvin, questa edizione dell’Isola dei famosi visto che un mesetto fa si è anche fatto male a un dito. Ormai manca pochissimo, ultimo sforzo ed è fatta, riuscirà a evitare altri inconvenienti? Noi glielo auguriamo!

“Bene direi, mancava solo l’occhio nero e adesso ce l’abbiamo pronti per la finale dire” ha scherzato Alvin mostrando anche il suo volto. Nulla di grave, adesso non manca che eleggere il finalista dell’Isola. Appuntamento a domani sera su Canale 5, anche per gli ultimi battibecchi tra Ilary Blasi e il suo inviato preferito. Sarà tra l’altro la prima volta per Alvin con una finale in Honduras, una bella emozione.