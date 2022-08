E’ sempre mezzogiorno si prende la Lotteria Italia 2022-2023

Una bella novità per il pubblico di E' sempre mezzogiorno: il programma sarà abbinato alla Lotteria Italia

Grande soddisfazione per Antonella Clerici. E’ sempre mezzogiorno tornerà regolarmente in onda a metà settembre con una bella novità. Grazie agli ottimi ascolti che sono arrivati nella passata edizione, il programma di Rai 1 giocherà con il pubblico a casa anche in modo diverso. E’ sempre mezzogiorno sarà infatti abbinato alla Lotteria Italia 2022- 2023. Da quattro anni, il gioco era stato abbinato a I soliti ignoti, con una puntata speciale poi il 6 gennaio su Rai 1, con Amadeus e i vip protagonisti della Lotteria speciale prime time. Quest’anno, probabilmente anche a causa dei tanti impegni di Amadeus, super indaffarato con la terza edizione del Festival di Sanremo, le cose andranno in modo diverso. E’ anche probabile che le puntate vengano registrate molto prima e che quindi, giocare con la lotteria non sarebbe stato possibile. Inoltre E’ sempre mezzogiorno è un programma che va in onda in diretta, per cui probabilmente ci saranno dei giochi diversi da fare con il pubblico a casa. Il concorso a premi sarà di nuovo attivo a partire dal 19 settembre 2022 e per il momento non ci sono molte altre indiscrezioni su quello che succederà. Possiamo dirvi che la serata speciale in prime time, dovrebbe comunque vedere Amadeus protagonista, come era successo anche in passato, quando la Lotteria Italia, giornalmente, era stata abbinata a La prova del cuoco e poi la prima serata, era stata invece assegnata al conduttore, per un gioco diverso in prime time.

E’ sempre mezzogiorno torna con la Lotteria Italia

E’ vero che il programma del mattino di Rai 1 fa molti meno ascolti di quello di Amadeus in access prime time ma la sensazione appunto, è che quest’anno, il conduttore, potrebbe prendersi delle pause per via di Sanremo. E magari, come è già successo, anche in questa stagione televisiva, ci potrebbero essere delle repliche, che non aiuterebbero ai fini del gioco con la Lotteria.