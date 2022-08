Uomini e Donne, Diego e Aneta tre mesi dopo: amore a gonfie vele

Diego e Aneta di Uomini e Donne stanno ancora insieme? Si e sono felicissimi: le ultime news sulla coppia

In questi giorni sui profili social di Uomini e Donne, vengono pubblicate alcune “cartoline estive” dedicate ai protagonisti del programma di Canale 5. Sono passati due mesi e mezzo dal gran finale di Uomini e Donne e in attesa di rivedere le nuova puntate, la redazione ci fa sapere come procedono alcune delle storie che sono iniziate proprio in questa stagione televisiva. I più curiosi, seguono i loro beniamini sui social mentre altri, aspettano di avere notizie e aggiornamenti dallo staff di Uomini e Donne. Oggi quindi vi parliamo di Diego e Aneta, una coppia sulla quale forse, avrebbero scommesso in pochi. E invece i due, nonostante la distanza, a tre mesi dall’uscita del programma di Maria de Filippi, sono ancora una coppia. Nel video postato sui social di Uomini e Donne, Aneta e Diego si mostrano sorridenti e felici: in giro per Roma, in Toscana da lei. Insieme in scooter verso il concerto di Vasco Rossi. Ma basta anche dare uno sguardo al profilo di Aneta, per capire che questa coppia, sta costruendo una relazione solida lontano dal programma di Canale 5. Un po’ quello che si dovrebbe fare dopo mesi di permanenza nel programma di Maria de Filippi: provare a capire se la persona scelta, è quella con cui lontano dalle lucine rosse, si può avere una relazione.

Diego e Aneta di Uomini e Donne stanno ancora insieme?

Per Diego e Aneta la frequentazione nel programma, non è stata affatto semplice, forse a causa dei pregiudizi nei confronti del romano, per quello che era successo con Ida Platano. Diego è stato bersagliato, dopo la fine della sua storia con la parrucchiera bresciana e per lui non è stato affatto semplice rimettersi in discussione, visti gli attacchi portati a casa di puntata in puntata. Ma alla fine, l’amore ha trionfato e nonostante i dubbi su questa conoscenza e i tempi che sono stati un po’ affrettati, alla fine sembra che cupido abbia colpito sia Diego che Aneta. E l’estate della coppia procede a gonfie vele, i due sono innamorati e felici e si godono questi magici giorni da fidanzati. E magari chissà a settembre torneranno nello studio in cui si sono conosciuti, per raccontare come procede questa storia d’amore!