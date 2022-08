L’ultimo addio a Piero Angela: su Rai 1 in diretta la cerimonia funebre

Su Rai 1 sarà possibile seguire parte del rito funebre per l'ultimo addio a Piero Angela: la diretta oggi 16 agosto 2022

Non poteva essere altrimenti. Oggi è il giorno dell’addio a Piero Angela e, dopo l’ondata di affetto, amore e stima che il giornalista ha ricevuto in queste ore, dopo la sua morte, la Rai decide di salutarlo con una programmazione speciale. L’omaggio Rai al giornalista e divulgatore scientifico Piero Angela prosegue nel giorno delle esequie che si terranno oggi martedì 16 agosto a Roma. Il Servizio Pubblico cambia la programmazione inserendo in palinsesto, dalle 11.15 alle 12.30 su Rai 1, una diretta a cura del Tg1, condotta da Giorgia Cardinaletti, per seguire le varie fasi della cerimonia funebre.

Dove seguire in diretta le cerimonia funebre e l’ultimo saluto ad Piero Angela

Dalle ore 11.30 sarà aperta la Sala della Protomoteca in Campidoglio (ingresso dal Portico del Vignola). Ad accogliere il feretro, ci sarà l’assessore alla Cultura del Comune di Roma, Miguel Gotor, che presenzierà alla cerimonia. La sala sarà aperta fino alle 19 a seguire ci saranno i funerali laici sempre in Campidoglio.

Oggi quindi, il programma “Le vacanze di Camper” non andrà in onda ( alle 12,30 invece sarà trasmessa una puntata in replica di Linea Verde). Questo però significa che la Rai seguirà solo la prima parte della cerimonia mentre il rito delle 19, a quanto pare, non sarà trasmesso in diretta. La programmazione del pomeriggio di oggi infatti non varia. Alle 17,20 come sempre vedremo una nuova puntata di Estate in diretta mentre alle 18,45 torna Reazione a Catena.

La diretta quindi delle 11,30 con l’apertura della camera ardente sarà trasmessa su Rai 1 e potrà essere seguita in streaming sul sito della rai ( www.raiplay.it ) o sull’app ufficiale Raiplay. La Rai coprirà quindi circa un’ora della cerimonia funebre di oggi per l’ultimo saluto a Piero Angela.