Le elezioni fanno cambiare la programmazione di Rai 1: salta Imma Tataranni, c’è Porta a Porta

La politica cambia la programmazione autunnale: Porta a Porta ospita i confronti, saltano le fiction

Grandi manovre in vista della volata elettorale degli ultimi giorni prima del voto. Un voto anticipato che sta cambiando anche la programmazione delle varie reti che cercano di raccontare come l’Italia arriverà al 25 settembre ma anche di dare voce a chi ci rappresenterà nel prossimo governo. In questa ottica molti programmi inizieranno in anticipo ma non solo. La prima serata di Rai 1 si prepara a dare spazio ai confronti e sarà ancora una volta Bruno Vespa, con le sue puntate speciali di Porta a Porta a intervistare i leader in vista della volata finale. Puntate speciali in prime time che cambiano quindi, inevitabilmente, la programmazione della rete ammiraglia. Ieri in particolare, è stata confermata la messa in onda di una puntata di Porta a Porta, il 22 settembre, dedicata a un faccia a faccia tra Letta e Meloni, il che significa che la prima puntata di Imma Tataranni, prevista proprio per quella data, non andrà in onda. Queste sono ovviamente le prime modifiche a un palinsesto che, tra speciali per seguire il voto, per seguire i risultati e tutto quello che succederà dopo con la formazione del Governo, cambieranno inevitabilmente tutto il palinsesto autunnale.

Porta a Porta in prima serata il 22 settembre 2022

Dopo la notizia, pubblicata sul Corriere della sera, in molti, hanno fatto notare che in prime time, dovrebbero essere intervistati anche gli altri leader, Caldena si è fatto portavoce di questa rimostranza. E’ arrivato quindi poco fa il comunicato di Porta a Porta, con la conferma che giovedì 22 settembre la trasmissione di Rai 1 ospiterà “il confronto di un’ora tra Enrico Letta e Giorgia Meloni moderato da Bruno Vespa”. Al dibattito – si legge – “sono stati invitati a partecipare anche Matteo Salvini, Giuseppe Conte, Silvio Berlusconi, Luigi Di Maio e Carlo Calenda“. Nel comunicato poi si legge: “Ciascuno sarà intervistato per mezz’ora con modalità da stabilire. Porta a Porta è pronta ad ospitare altri confronti nella stessa serata se ne maturassero le condizioni“.