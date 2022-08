Il ritorno di Caduta Libera non mette in crisi gli ascolti di Reazione a Catena: i dati

Buoni i dati di Caduta Libera ma Reazione a Catena continua a viaggiare su numeri eccellenti: ecco i dati di ascolto del pre serale

Undicesima edizione di Caduta Libera e quasi 1000 puntate per Gerry Scotti su Canale 5 con il programma molto amato dal pubblico. Un pubblico che pian piano, dopo le tante repliche di Avanti un altro, dovrà ritrovare la voglia di sintonizzarsi su Canale 5 nel pre serale. Siamo ancora alla fine dell’estate ed è presto per parlare di dati certi ma al momento, dopo le prime due puntate di Caduta Libera in onda su Canale 5, possiamo dire che Reazione a catena non ha nulla da temere. Il programma di Marco Liorni ( che quest’anno andrà in onda fino al 31 ottobre, per cui ci saranno ben due mesi di sfida con Gerry Scotti) macina gli stessi numeri di sempre e viaggia a una media superiore di 10 punti di share rispetto al competitor. Nessun problema quindi per Liorni e il programma di Rai 1 che si confermano leader nella fascia.

Vediamo i numeri di ieri con gli ascolti del 30 agosto 2022 nella fascia pre serale.

Gli ascolti del pomeriggio: Reazione a Catena non teme rivali

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.327.000 spettatori pari al 24%, mentre Reazione a Catena è visto da 3.484.000 spettatori pari al 27.8%. Ancora vicino al 30% di share Marco Liorni per una super estate.

Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.457.000 spettatori (15.7%), mentre Caduta Libera ha convinto 2.120.000 spettatori (17.5%). Buoni gli ascolti per zio Gerry ma lontani da quelli di Rai 1 in ogni caso, nei prossimi giorni, con il pubblico più coinvolto e informato sul ritorno in onda del programma, si potrà certamente migliorare anche con il traino di Pomeriggio 5 che debutterà lunedì.

Su Rai2 Hawaii Five-0 raccoglie 525.000 spettatori con il 4.5% e Blue Bloods 675.000 spettatori con il 4.7%. Su Italia1 N.C.I.S. è visto da 508.000 spettatori (3.6%). Su Rai3 Tg Regione informa 1.821.000 spettatori pari al 13.7%, mentre Blob segna 702.000 spettatori pari al 4.8%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 641.000 spettatori (4.2%). Su La7 Padre Brown ha totalizzato 131.000 spettatori (1.6%) nel primo episodio e 137.000 spettatori (1.2%) nel secondo episodio. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 266.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 205.000 spettatori (1.6%).