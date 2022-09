Quando inizia Storie Italiane? Per Eleonora Daniele ancora un po’ di ferie

Un'altra settimana di stop per Eleonora Daniele: ecco quando andrà in onda il programma di Rai 1

Doveva essere il 12 settembre la data del nuovo inizio, la data che avrebbe dovuto vedere il via di tutti i programmi del day time della Rai. Ma quello che è successo in Italia in questo ultimo mese e mezzo ha cambiato tutto e allora ecco che, in vista delle elezioni politiche del 25 settembre, molti programmi tornano a informare e a dare spazio anche al dibattito in vista del voto. Non si accenderà in anticipo però Storie Italiane. Il programma di Eleonora Daniele andrà in onda dal 12 settembre 2022, come previsto inizialmente. Per la conduttrice quindi, ancora un po’ di giorni di ferie, anche se si lavora alla preparazione della nuova edizione del programma. Storie Italiane, come ha spiegato la conduttrice nel giorno della presentazione dei palinsesti dei day time, riprenderà da dove aveva lasciato, con il racconto delle storie. Storie di gente comune, storie di personaggi famosi che vogliono raccontarsi. Con l’obiettivo, ha spiegato la Daniele, di fare comunque qualcosa di concreto per tutti e soprattutto di non lasciare che restino solo storie raccontate in una puntata ma che si continui a seguire gli aggiornamenti, come il programma, da dieci anni ormai fa.

Storie Italiane riparte il 12 settembre

La sfida per Eleonora Daniele è anche con Mattino 5, perchè gli ascolti, non vanno in secondo piano ma restano comunque importanti per una rete. E lo scorso anno il programma di Rai 1 non aveva brillato come nelle ultime edizioni. Mattino 5 News infatti soprattutto nella seconda parte di stagione, è stato leader degli ascolti, staccando anche di diversi punti Storie Italiane. E in questa ottica, anche la scelta di non far partire il programma della Daniele il 5 settembre, risulta forse un po’ miope ( visti anche gli ascolti di UnoMattinaEstate che non ha riacceso nel modo giusto la rete, su Canale 5 Morning News ha continuato a fare ascolti molto buoni).

Per capire cosa farò il pubblico non ci resta che aspettare le prossime settimane. Intanto vi ricordiamo invece che da domani si riaccenderanno Oggi è un altro giorno e La vita in diretta.