Riparte su Rai 3 anche Geo dal 12 settembre: più attenzione a clima e ambiente

Da lunedì 12 settembre 2022 le nuove puntate di Geo su Rai 3: le prime anticipazioni

Tra i migliori programmi di Rai 3 c’è senza dubbio Geo. Sono passati anni dalla sua prima edizione ma il programma si rinnova in ogni stagione e cn il garbo della sua Sveva Sagramola, nelle ultime edizioni, ha anche regalato al pubblico qualità e alla rete ascolti davvero brillanti. E’ tempo quindi di tornare in onda, dopo le repliche. Lunedì 12 settembre alle 16 torna nel pomeriggio di Rai3 “Geo”, il programma sulla natura, l’ambiente e le culture del mondo prodotto da Rai Cultura e condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi. Con i suoi grandi documentari e gli esperti in studio, ogni giorno in diretta dal lunedì al venerdì, “Geo” racconta la Terra, le persone, le meraviglie e le fragilità del nostro pianeta. Il mondo in cui viviamo cambia, cambiano clima e ambiente e Geo, uno dei pochi programmi che da anni dedica spazio e risorse a queste tematiche, nella nuova edizione lo farà ancora di più.

In questa nuova edizione particolare spazio è dedicato ai grandi squilibri ambientali che compromettono la salute e la sopravvivenza delle specie: deforestazione, inquinamento, innalzamento del riscaldamento globale e l’intensificarsi dei fenomeni meteorologici più estremi. A parlarne saranno gli scienziati e chi, come giovani, interpreta in prima persona nuovi e più ecologici stili di vita, chiedendo alle istituzioni di incrementare e agevolare scelte diverse e sostenibili in grado di invertire la rotta.

In questo difficile tempo di guerre, emergenza energetica, carestie e instabilità climatica, “Geo” cerca di dare risposte ai grandi interrogativi sul futuro della ricerca e sulle nuove tecnologie e l’automazione individuando le vie per un progresso sostenibile e per la salute globale. “Geo” prosegue il suo storico viaggio nel territorio italiano, alla scoperta delle millenarie tradizioni che rivelano lo stretto legame di ogni luogo con i suoi abitanti, i mestieri e i prodotti della terra. Il programma prova, come sempre, ad essere una guida per una nutrizione sana ed economica, nel tentativo di aiutare il telespettatore a capire come individuare la qualità nei cibi che si acquistano.