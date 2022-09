Tra Reazione a Catena e Caduta Libera arriva Lingo ma il debutto è flop per la Balivo

Non convince il debutto di Caterina Balivo su La7 con il suo Lingo: ascolti molto bassi per il quiz nel pre serale di La7, ecco i numeri

Missione più che impossibile per Caterina Balivo con il suo Lingo ma immaginiamo che La7 non ambisca a mettere in difficoltà le altre reti. Sarebbe una ambizione troppo grande quando hai di fronte due programmi del calibro di Caduta Libera con Gerry Scotti e Reazione a catena con Marco Liorni. Il programma di Rai 1 che per tutta l’estate ha sfiorato il 30% di share, continua la sua marcia trionfale, andrà in onda fino al 31 ottobre per poi cedere il testimone a L’eredità. Caduta Libera è ripartito bene in questi primi 15 giorni di messa in onda ma resta indietro. Canale 5 al momento seconda rete per il quiz nel pre-serale. E in questa sfida a due si inserisce anche Caterina Balivo con Lingo, il nuovo quiz si La7 che parte svantaggiato per diversi motivi. Non solo perchè si tratta di un programma nuovo, non solo perchè i due avversari da battere macinano ascolti troppo troppo alti per essere messi in difficoltà da La7 ma anche perchè il pubblico che si sintonizza sul canale di Cairo, non cerca di solito svago, ma informazione. Per Caterina Balivo, al momento l’unica donna alla guida di un quiz nella tv italiana, la missione è davvero ardua. Quello che però conta è far bene e la prima puntata di Lingo non è andata male. Come abbiamo sottolineato nella nostra recensione post debutto ( che potete leggere cliccando qui) il problema di Lingo è la formula stessa del programma, risulta un po’ troppo monotono e ripetitivo, un po’ spento, nonostante i colori sgargianti della sua scenografia.

Scopriamo quindi come è andata ieri con i dati di ascolto del 12 settembre 2022.

Il debutto di Lingo su La 7: gli ascolti del nuovo programma di Caterina Balivo

Debutto non troppo convincente, qualcuno parla già di flop per Caterina Balivo che ha esordito con un 1,1% di share su La7 mentre i telefilm che erano andati in onda fino a venerdì prima del Tg di Mentana, viaggiavano intorno al 3%.

Reazione a Catena – L’Intesa Vincente fa 2.533.000 spettatori (24.46%) mentre Reazione a Catena ha raccolto 3.847.000 spettatori (27.88%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 1.583.000 spettatori (16.21%) mentre Caduta Libera ha interessato 2.416.000 spettatori (18.18%).

Su Rai2 Hawaii Five O ha raccolto 518.000 spettatori (4.11%) mentre Blue Bloods ha raccolto 848.000 spettatori (5.01%). Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 368.000 spettatori con il 3.22%. NCIS ha ottenuto 506.000 spettatori (3.14%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.320.000 spettatori con il 15.45%. Blob segna 934.000 spettatori con il 5.45%. Via dei Matti N.0 segna 853.000 spettatori e il 4.65%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 769.000 individui all’ascolto (4.33%). Su La7 Lingo ha raccolto 138.000 spettatori (share dell’1.11%). Su Tv8 Celebrity Chef raccoglie 353.000 spettatori con il 2.3%. Sul Nove Cash or Trash registra 298.000 spettatori con l’1.9%. La7 quindi va sotto sia rispetto al Nove che rispetto a Tv8.