Una baffuta Caterina Balivo ci prova con Lingo su La7: quiz lentino e di nicchia

Caterina Balivo fa il suo debutto su La7 con Lingo il nuovo quiz della tv

Caterina Balivo ha fatto il suo esordio oggi su una nuova rete, la terza in tre mesi con il suo Lingo. L’abbiamo vista su Rai 2 con Help-Ho un dubbio, su Tv8 con Chi vuole sposare mia mamma e da oggi 12 settembre 2022, sarà al timone di Lingo il nuovissimo quiz di La7. Sperimentare, parola d’ordine. In questo momento infatti alla conduzione di un quiz non c’è nessuna donna, ma solo uomini. Non solo, nella fascia del pre-serale non c’è nessuna donna in tv e allora Caterina Balivo ci prova sfoggiando anche un bel paio di baffi nella prima puntata, giusto per ribadire il concetto. In una rete che non ha mai dato spazio ai giochi o in generale all’intrattenimento ma che da anni punta di più sull’informazione ( e quando ha provato a variare sul tema, ha fallito). Lingo quindi ha una missione davvero difficilissima, anche perchè sfidare dei colossi come Caduta Libera e Reazione a catena non è facile. Sulle qualità di Caterina Balivo non c’è da discutere, che sia una brava conduttrice è cosa nota. Il vero problema non è il suo modo di condurre ma il quiz. Un bel programmino, un bel giochino ma non è per tutti. E’ per un pubblico di nicchia e se La7 riuscirà a trovare nella fetta di italiani e italiane appassionati all’enigmistica e ai giochi di parole, il suo pubblico, potrà dirsi soddisfatto. C’è poco tempo per raccontarsi, per cui il rapporto conduttore-concorrente non funziona. Ma questo non significa che il pubblico non si possa affezionare a dei campioni più simpatici di altri. C’è un po’ troppa ripetizione: poco ritmo e tanta monotonia in un gioco che sembra essere sempre uguale a se stesso. Chiaramente siamo solo alla prima puntata e il pubblico deve affezionarsi. Siamo abituati a vedere quiz che cambiano, di gioco in gioco, fino ad arrivare al finale con il giusto pathos, quello che invece è totalmente mancato in una prima puntata piatta da questo punto di vista.

Lingo debutta su La7 con una baffuta Caterina Balivo

Il punto più debole potrebbe essere proprio il finale, con un gioco troppo simile a quelli visti sin dall’inizio e va bene che si chiama Lingo, però ci possono essere anche delle variazioni, una spruzzata di fantasia per rendere tutto più interessante e vivace, non guasterebbe. Quello che invece funziona è la grafica e la fotografia, da tempo non si vedevano dei colori così impeccabili su La7, non a caso, quando è comparso Enrico Mentana pronto per il Tg, siamo ripiombati nell’era pre HD e la differenza si è vista tutta. Da questo punto di vista quindi, un ottimo lavoro della squadra di La7. Si può quindi migliorare anche il format, con dei piccolo accorgimenti in corsa. Poi c’è il capitolo ascolti, per Caterina Balivo la missione è più che impossibile ma tutto può succedere e lo scopriremo solo domani, con i dati di ascolto e poi nelle prossime settimane con le nuove puntate di Lingo.