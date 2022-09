Antonella Clerici spiega perchè non ha parlato dell’alluvione delle Marche: “Vi sono vicina”

Antonella Clerici dai social saluta i marchigiani e spiega perchè oggi nel suo programma non si è parlato dell'alluvione

E’ apparso a tutti un po’ strano oggi, che Antonella Clerici, nel corso della puntata di E’ sempre mezzogiorno del 16 settembre, non abbia fatto nessun riferimento a quanto accaduto nella tarda serata di ieri nelle Marche. La conduttrice è sempre molto attenta ai fatti di cronaca ed era impensabile che restasse insensibile di fronte a una tragedia che ha coinvolto migliaia di persone, con un bilancio momentaneo di 11 persone morte ( e due bambini ancora dispersi). La conduttrice, poco dopo la fine della puntata di E’ sempre mezzogiorno, ha spiegato sui social perchè era una puntata come le altre, piena di allegria e sorrisi. La puntata di oggi è stata registrata, non era in diretta. Questo perchè probabilmente, non dovendo andare in onda neppure lunedì per fare spazio alla diretta dei funerali della Regina Elisabetta, tutta la squadra di E’ sempre mezzogiorno, è stata chiamata ad anticipare il lavoro con una registrazione. La Clerici quindi ha voluto esprimere tutta la sua solidarietà agli abitanti delle Marche sui social, con un pensiero per chi sta lottando da ore nel fango, per chi ha perso la casa, il lavoro, e per le famiglie delle vittime.

Il pensiero di Antonella Clerici per il popolo delle Marche sui social

La conduttrice quindi ha spiegato: “Carissimi, il mio pensiero è in questo momento per gli amici marchigiani che stanno vivendo questa tragedia! Vi sono vicina con un abbraccio!”.

E poi ha aggiunto: “La puntata odierna di “è sempre mezzogiorno” non era in diretta e non ho potuto esprimere la mia vicinanza, ma ne approfitto per farlo tramite i socials!.”

E’ sempre mezzogiorno tornerà in diretta martedì, quando Rai 1 riprenderà la sua consueta programmazione, dopo i funerali della Regina Elisabetta. La Clerici ha quindi salutato il suo pubblico: “Come sapete, lunedì mattina andranno in onda i funerali della Regina Elisabetta, quindi l’appuntamento con la nostra casa del mezzogiorno è per martedì 20 settembre alle 11.55 in diretta!.”