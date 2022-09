Enrico Brignano e Flora Canto non smettono di piangere col video del matrimonio

Tutte le lacrime di Flora Canto e Flora Brignano a Verissimo nel vedere il video del matrimonio con i momenti più veri

Flora Canto sapeva che al matrimonio si sarebbe emozionata, Enrico Brignano credeva che lui avrebbe retto un po’ di più ma oggi a Verissimo non avrebbero mai immaginato che tutta l’intervista sarebbe stata in lacrime. Lacrime d’amore e di gioia ma Brignano e la Canto sono ancora così emozionati che guardando il video sembra ad entrambi di rivivere tutto ancora una volta. Più di tutto sono consapevoli del futuro che li attende, della scelta che hanno fatto, la più importante e meravigliosa della loro vita. Non sono frasi di circostanza e quando Silvia Toffanin si complimenta per la loro bellissima famiglia l’emozione torna di nuovo forte, Flora Canto singhiozza, non riesce a parlare, si scusa ma è tutto così vero.

Emozioni che non si possono spiegare a Verissimo

Tutti si sposano ma non tutti lo fanno con la stessa consapevolezza e, come dice Enrico Brignano, quando un progetto di vita è già lì perché si sono sposati con i loro figli accanto. Niccolò era in braccio al papà e quando Flora Canto li ha visti insieme mentre l’attendevano all’altare e l’emozione l’ha rapita. Andare all’altare con due figli e con la voglia di stare insieme per sempre, il desiderio di dire quel sì con tutta l’anima, svela la coppia che sono.

L’emozione è stata forte anche per l’assenza del papà di Enrico Brignano: “Ho cercato di tamponare l’assenza di mio padre. Mia madre mi ha accompagnato all’altare, mio fratello mi ha fatto da testimone. Immagino che papà fosse lì con noi, da qualche parte”.

Inoltre, c’è l’emozione anche dell’altro papà che ha accompagnato la sposa. Brignano al padre di Flora Canto ha detto solo una parola, un semplice grazie: “L’ho ringraziato e lo farò sempre” e raccontando quel momento l’attore si è commosso ancora una volta. E’ una storia speciale, un matrimonio meraviglioso.