Linea Verde Life riparte oggi su Rai 1: Masi e Ferolla certezze del sabato

Tutto prontissimo per la prima puntata di Linea Verde Life in onda oggi 24 settembre 2022 su Rai 1: le anticipazioni

Dopo una stagione di grande successo, ritornano i due amatissimi protagonisti di Linea Verde Life, programma seguitissimo nel sabato di Rai 1. Dopo i record portati a casa lo scorso anno, con una stagione formidabile, Marcello Masi e Daniela Ferolla tornano in onda con il loro programma, dal tono, anche in questa stagione, ecosostenibile! La prima puntata oggi, 24 settembre 2022 su Rai 1, come sempre intorno alle 12,20. Scopriamo quindi qualcosa in più su questo primo appuntamento con Linea verde life.

Linea Verde Life su Rai 1: le anticipazioni del 24 settembre

Nella prima puntata Marcello Masi e Daniela Ferolla racconteranno Ischia, la splendida isola Flegrea. Dalle antiche cave di allume all’aridocoltura di due giovani fratelli passando per le pendici del monte Epomeo per scoprire una terra generosa non solo per il mare e le fonti termali. Tappa ai Giardini di Ravino a Forio con la collezione di piante grasse più grande d’Europa provenienti da tutto il mondo. E poi la gastronomia ischitana e l’immancabile ricetta di Federica De Denaro. Il programma ha una missione ben precisa: puntare l’attenzione sulla sostenibilità urbana, sul rispetto dell’ambiente, sul benessere e la salute di tutti, sull’innovazione e il green. Attraverso un racconto delle città italiane più virtuose, “Linea Verde Life” viaggia nell’Italia del cambiamento, della ricerca, dell’innovazione per una migliore qualità della vita. Nel quadro narrativo del lifestyle contemporaneo, il programma volge Io sguardo anche verso la tutela del patrimonio storico e culturale, l’eccellenza del Made in ltaly e le particolarità culinarie.

L’appuntamento con Daniela Ferolla e Marcello Masi è quindi per oggi con la prima imperdibile puntata di Linea verde Life su Rai 1. Per un sabato alla scoperta delle bellezze della nostra Italia. I due conduttori ci aspettano alle 12,20 su Rai 1.