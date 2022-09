Salvo Sottile: “Sono un papà che ascolta molto i figli ma si sbaglia tantissimo”

Salvo Sottile racconta degli errori che si commettono con i figli ma lui è sempre presente anche se il matrimonio è finito

Allo specchio Salvo Sottile si emoziona parlando della sua famiglia, orgoglioso dei suoi figli, Giuseppe e Maya. A Oggi è un altro giorno Salvo Sottile parla dei suoi ragazzi. Giuseppe e Maya sono i suoi gioielli e si racconta come padre: “Fare il papà è il mestiere più difficile di tutti, si sbaglia tantissimo e io cerco di essere un papà che ascolta molto i figli, io li ascolto moltissimo”. Sa che non è semplice dare i giusti consigli ma ha insegnato ad entrambi a vedere le cose da diverse prospettive, a non dare le cose per scontato e non giudicare mai gli altri. Si commuove guardando le foto con loro due e ammette che è molto fortunato: “Sono due ragazzi molto responsabili per la loro età. Sono bravi a scuola e molto maturi, questo anche grazie alla loro mamma che li ha cresciuti e ha dato degli insegnamenti importanti”.

Salvo Sottile, la mancanza del padre e il rapporto con i figli

E’ anche per la mancanza che ancora sente che è sempre presente con i suoi figli. Qualunque cosa succeda ogni giorno deve tornare a casa e sapere da loro come è andata la giornata, cosa succede.

Con Giuseppe tutti i fine settimana gioca a tennis, anche lo sport li lega. Un po’ di gelosia nei confronti di Maya che ha 16 anni, non sa se è fidanzata, crede e spera di no, sorride e dice che sta scherzando ma non troppo.

“Le storie finiscono, i matrimoni possono finire ma se c’è un rapporto costruttivo tra due persone intelligenti si va avanti in maniera pacifica anche per i figli”. Salvo Sottile ha un ottimo rapporto con l’ex moglie, è la donna che ha amato, è la madre dei suoi figli. Maya vuole fare l’oncologa, vuole curare i tumori, è appassionata e suo padre spera che Dio la benedica. Giuseppe sogna di fare il documentarista: “Tutto torna”. Forse sarà lui a seguire le orme di Salvo Sottile.