Ore 14 cresce con il caso Denise Pipitone ma BellaMa’ continua a floppare

Ore 14 e Milo Infante portano ottimi ascolti a rai 2 mentre BellaMa' resta indietro e continua a floppare

Torniamo a occuparci degli ascolti del pomeriggio che per Rai 2 non sono particolarmente brillanti nella seconda parte, quella che va dalle 15,15 in poi. Eppure, va detto, che Oggi è un altro giorno e Il Paradiso delle signore, almeno per il momento, non stanno brillando ( in valoro assoluti nella passata stagione si faceva meglio, con il Paradiso spesso vicino ai 2 milioni di spettatori). Complice anche il caldo di queste giornate di inizio ottobre, che non hanno ancora nulla di autunnale, probabilmente, gli ascolti del pomeriggio, continuano a essere influenzati anche dal clima. Eravamo tra l’altro abituati ad ascolti di due anni diversi, caratterizzati dalla pandemia e dal tempo in aumento che gli italiani hanno passato davanti alla tv in casa. Detto questo, come si può vedere dai dati di ascolto del pomeriggio di ieri, per BellaMa’ non ci sono speranze. Il programma di Diaco, anche di fronte ai dati di ascolti in crescita di Ore 14 che da un paio di giorni è tornato a occuparsi del caso Denise Pipitone, continua a floppare. Nessun miglioramento, nessuna curiosità, tanto che ormai anche i critici televisivi hanno smesso di parlarne. Nessuno infatti riesce a spiegarsi come mai, sia ancora in onda. Ieri tra l’altro è stato pubblicato anche un articolo su Dagospia, che riprendeva delle indiscrezioni lanciate da Il Giornale, in merito ai costi del programma di Diaco. Un programma che costerebbe a puntata, molto più di altri format che vanno in onda nel day time di Rai 1, pensate.

BellaMa’ non ha registrato nessuna crescita neppure con un traino da 600mila spettatori portati da Milo Infante. E non a caso tutti si chiedono come mai la rete non stia valutando la possibilità di allungare Ore 14 almeno di una mezz’ora e abbreviare l’agonia di un programma come BellaMa’ che ha ben poco da dire ( e che da palinsesto, dovrebbe andare in onda fino a maggio).

Gli ascolti del 4 ottobre 2022

Mentre il pubblico di rai 2 chiede a gran voce il ritorno in onda di Detto Fatto, cosa che non sarà possibile, BellaMa’ continua ad affondare, tanto che la cosa ormai, non fa neppure notizia.

Per quello che riguarda i numeri di ieri: su Rai2 Ore 14 è stato visto da 617.000 spettatori con il 5.5%. Dalle 15.15 alle 16, Bella Mà Short segna 240.000 spettatori (2.7%). E neppure il fatto che dopo ci fosse il ciclismo e poi ancora la Pallavolo, che hanno fatto rialzare la media di Rai 2, è servito a nulla. Niente da fare per Diaco.