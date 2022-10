Ascolti tv: il venerdì è di Tale e quale show che risale, Viola come il mare va giù

Ecco gli ascolti del 7 ottobre 2022: si sfidano di nuovo Viola come il mare e Tale e quale show

Nuova sfida al venerdì sera tra Viola come il mare e Tale e quale show 2022: chi ha vinto la serata? Dopo il primo faccia a faccia che aveva visto settimana scorsa il programma di Carlo Conti e la fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi molto vicini, questa settimana, nella serata del 7 ottobre 2022, Tale e quale show porta a casa la vittoria. Perde ascolti strada facendo Viola come il mare che alla seconda puntata, non supera i 3 milioni di spettatori.

Per quello che riguarda la fiction di Canale 5 possiamo dire che Mediaset ha puntato su alcune certezze: Lux Vide che da anni sforna per la Rai fiction da record di ascolti, e due attori molto amati, Francesca Chillemi e Can Yaman. Il problema di Viola come il mare però, ascolti a parte, sta nella storia: troppo banale, troppo mediocre per poter urlare alla serie di successo. Questa volta ha funzionato poco. Gli ingredienti che nel tempo hanno reso le fiction Lux Vide, prodotti di successo, in Viola come il mare funzionano poco.

Passando invece a Rai 1 bisogna ammettere che per Tale e quale show inizia a sentirsi l’usura del tempo. Gli anni passano e il programma è rimasto davvero troppo uguale a se stesso e in questa edizione, anche il cast non spicca. Tra l’altro le esibizioni della puntata del 7 ottobre 2022, sono state parecchio mediocri. Non solo quindi volti poco conosciuti al pubblico, ma anche esibizioni non eccellenti che possano quindi giustificare la presenza nel programma, di alcuni sconosciuti. Nonostante le critiche che il pubblico in studio fa ogni volta che apre bocca, Malgioglio è probabilmente la salvezza di un programma che altrimenti risulterebbe davvero troppo vecchio. Il programma resta comunque una certezza per la rete in una serata tra l’altro, molto affollata come quella del venerdì sera.

Gli ascolti del venerdì sera: ecco i dati auditel del 7 ottobre 2022

Con il 22,6% e 3.6 milioni la seconda puntata di Tale e quale show cresce sia in share che in spettatori rispetto alla prima puntata e vince la serata battendo la fiction di Canale 5. Con il 17,5% e 2.8 milioni di spettatori, Viola come il mare non replica i buoni ascolti della prima puntata e scende anche sotto i 3 milioni. C’era da aspettarselo, persino i fan di Can Yaman e di Francesca Chillemi hanno commentato con poca soddisfazione sui social, nel seguire la fiction di Canale 5. Su Italia1 Rambo 2 – La vendetta ha raccolto 1.224.000 spettatori (6.6%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.046.000 spettatori (7.3%). Sul Nove Fratelli di Crozza è visto da 1.107.000 spettatori (5.8%). Su La7 Propaganda Live registra 833.000 spettatori pari al 6%.

Su Rai2 Le tre vite di Donato Bilancia arriva a 548.000 spettatori (3%). Su Rai3 Flesh and Blood chiude a 419.000 spettatori con il 2.3%. Su Tv8 MasterChef segna 408.000 spettatori (2.6%). Facciamo notare che per la seconda serata consecutiva Rai 3 viene battuta sia dal Nove che da Tv8. La prima serata della rete fa acqua da tutte le parti, come anche quella di Rai 2.