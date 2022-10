Andrea Roncato, l’errore di non avere avuto figli e il rimpianto dei genitori

A Domenica In Andrea Roncato pensa ai figli che non ha avuto, al rimpianto per i suoi genitori

Andrea Roncato ospite a Domenica In si emoziona e si lascia andare come ha imparato a fare negli ultimi anni, forse proprio grazie all’amore di sua moglie Nicole. Immagini del passato che lo riportano ai tempi d’oro in tv, un periodo che sa che non tornerà. Andrea Roncato ammette di avere fatto tanti errori ma li rifarebbe tutti perché come dicono tutti poi si migliora e solo gli sbagli fanno crescere davvero. L’errore più grande è di non avere avuto figli ma è sua moglie che gli ha donato gli affetti più grandi grazie ai suoi figli, grazie alla nipotina. Il rimpianto più grande di Roncato è quello di avere perso i genitori troppo presto, quando erano ancora troppo giovani, L’ultima cosa che si ricorda di suo padre è che faceva il sacrestano, che non aveva molti soldi, poi vedeva suo figlio Andrea in tv e si riprendeva le sue rivincite per tutte le volte che era stato umiliato, perché era il padre di un attore che faceva cabaret e che non era ancora arrivato al suo obiettivo. Poi invece è arrivato il successo, da Domenica In a tutti gli altri programmi e ruoli televisivi.

Andrea Roncato a Domenica In

“Con Nicole è arrivata la serenità che cercavo, mi ha fatto diventare grande” e Roncato è diventato anche nonno di Violante, la piccola che lo commuove nel pensare a quando lui non ci sarà più. E’ la piccola della figlia di Nicole ma è come se quella famiglia fosse davvero sua da sempre, figli e nipoti. Si commuove ancora una volta, racconta di una foto che ha regalato alla nipotina, loro due in un abbraccio e la bimba che gli chiede cosa sia l’amore. La risposta è la più dolce: è il sorriso che avrai quando non ci sarò più e penserai a me.

Altre emozioni a Domenica In e Mara Venier mostra le immagini del matrimonio di Andrea Roncato e la sua Nicole. C’era anche la conduttrice alle loro nozze ma ricorda che era presente anche al precedente matrimonio, evidentemente si riferisce a Stefania Orlando ma questa volta nessuna domanda sulle vecchie storie.