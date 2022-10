Rai 2 pensa a ridimensionare BellaMa’ che floppa: Ore 14 potrebbe allungarsi

Circolano voci e indiscrezioni che vorrebbero un ridimensionamento per il programma di Diaco BellaMa'...Gli ascolti sono ancora disastrosi

E’ passato ormai un mese dal debutto di BellaMa’ e il pubblico, nonostante alcune puntate saltate, dovrebbe ormai sapere che alle 15,15 va in onda il programma di Pierluigi Diaco. Non ci vuole un scolo per fidelizzare i telespettatori, soprattutto se hai anche il traino di un programma che fa il doppio del tuoi ascolti. E Diaco, al momento, con il suo BellaMa’ non lo ha fatto. Il programma ha solo perso ascolti strada facendo, non riuscendo a superare neppure il 3 % di share negli ascolti giornalieri ( anzi viene persino raggiunto da La7 nella stessa fascia). Da lunedì prossimo, durerà un po’ di meno, per lasciare la linea a Nei tuoi panni, il docu-reality di Mia Ceran al debutto su Rai 2. Le voci che circolano in queste ore, tra i corridoi di Viale Mazzini sono tante. Tra quelle che non sembrano essere sussurrate, ma che arrivano ad alta voce ai giornalisti, ci sarebbe l’indiscrezione di una decisione in arrivo di Rai 2. Nonostante la direttrice del day time Sala, ostenti sicurezza e abbia specificato che il programma ha ancora bisogno di farsi conoscere, i dirigenti, avrebbero pensato di accorciare BellaMa’ ancora un po’. Questo potrebbe significare far partire il programma di Diaco magari intorno alle 15,30 e farlo chiudere alle 17. Si rosicchierebbe un altro quarto d’ora.

BellaMa’ si accorcia ancora un po’?

Solo pochi giorni fa, Simona Sala aveva commentato così gli ascolti di BellaMa’:

Gli ascolti sono altalenanti. Alcune puntate sono andate bene, altre meno bene. È un format nuovo, un programma innovativo che ha bisogno di un po’ di tempo e daremo a questo programma il tempo necessario. È difficile fidelizzare il pubblico, è un programma che ha affrontato molti salti, puntate short. Ma siamo fiduciosi.

Fiducia che a detta di molti sarebbe venuta meno, visto che si sta pensando a una soluzione. La più semplice, considerato che il programma deve andare in onda fino a maggio, sarebbe quella di allungare Ore 14. Milo Infante è spesso costretto a correre con le notizie, che sono sempre tante. Se invece avesse a disposizione 15 o 30 minuti in più, potrebbe certamente fare ancora meglio. BellaMa’ potrebbe durare circa 60 minuti e non creare troppo disagio alla rete. Staremo a vedere, probabilmente molto dipenderà anche dagli ascolti del nuovo programma di Mia Ceran. Due flop uno dietro l’altro potrebbero essere insostenibili, considerati anche gli ascolti imbarazzati di Una scatola al giorno.