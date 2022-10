Che disastro Pomeriggio 5: Un altro domani affossa Barbara d’Urso

Più giù di così...Sono disastrosi gli ascolti di Pomeriggio 5 con Alberto Matano che prende il volo: ecco i dati del 17 ottobre 2022

Sono anni che diciamo che forse a qualcuno, gli ascolti di Pomeriggio 5 non interessano molto. E il motivo è molto semplice: se solo Barbara d’Urso, potesse partire alle 17 e prendere un traino decente, con una sfida faccia a faccia con il programma di Rai 1, i numeri potrebbero cambiare. E se restassero gli stessi ( spesso Pomeriggio 5 anche senza La vita in diretta in onda non ha comunque brillato), si potrebbe dire decisamente che la colpa è di un format usurato che non ha saputo cambiare il suo linguaggio e cercare di convincere anche altro pubblico, quello che quotidianamente si sposta su Rai 1. Pubblico che regala ad Alberto Matano e alla sua Vita in diretta, oltre 2 milioni di spettatori giornalieri, proprio come è successo nella puntata di ieri, 17 ottobre 2022.

Se invece scegli come traino, una soap che sta lentamente affondando, allora stai sbagliando alla grande. Un altro domani era partita bene, una bella storia, soap perfetta per l’estate. Ma la lunghezza, e anche la scelta di mandare in onda episodi “tagliuzzati” nel peggiore dei modi, sta affossando il pomeriggio di Canale 5 con il programma di Barbara d’urso che proprio non decolla. E per fortuna sulle altre reti la concorrenza non è poi così brillante. La Rai 2 che avrebbe dovuto rinascere dalle ceneri di Detto Fatto non sta convincendo e anche Rai 3 con Geo, è lontana da quel milione e mezzo di spettatori che aveva fatto nei mesi più duri della pandemia in Italia.

Scelte sbagliate, valutazioni incomprensibili, decisioni bizzarre. E’ come se si stesse sabotando volontariamente un programma che resta per il momento, in ogni caso, la sola alternativa per il pubblico della rete.

Tra l’altro le soluzioni, non sarebbero mancate: nessuna necessità di mandare in onda le soap. Sarebbe bastato allungare di qualche minuto Uomini e Donne; una fascia di Amici più lunga e qualche minuto in più dl GF VIP 7. E poi una partenza alle 17,15 per Pomeriggio 5, con scontro diretto con Matano. E invece no, si manda in onda una soap che ormai da giorni floppa. E ieri, è arrivata la condanna per la D’Urso che cala di brutto.

Gli ascolti di Pomeriggio 5 del 17 ottobre 2022

Parte malissimo a causa del traino il programma con una presentazione che raggiunge una media pari a 1.007.000 al 12.3% di share mentre in prima parte 1.312.000 al 14.1% di share. Si chiude miracolosamente con quella che sembra essere la parte migliore del programma ( quella che invece fino a un anno fa era la più debole), i Saluti sono visti da 1.377.000 al 12.7% di share.

Gli ascolti de La vita in diretta del 17 ottobre 2022

Nessun problema di numeri per Rai 1. Ieri Alberto Matano con la sua Vita in diretta vola con 2.033.000 spettatori medi al 21.7% share (pres. 1.501.000 al 19.5%).