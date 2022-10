Chloe Facchini: “Antonella Clerici mi ha riaperto le porte, è la mia mamma televisiva”

Emoziona il grazie di Chloe Facchini ad Antonella Clerici ma anche la dedica della conduttrice

E’ emozionante il grazie di Chloe Facchini ad Antonella Clerici, dopo avere raccontato il dramma per il suicidio di sua madre ha rivolto quella parola così importante anche alla conduttrice. Per Chloe Facchini la Clerici è la sua mamma televisiva, lo dice durante la sua intervista a Oggi è un altro giorno facendo scoprire a tutti un legame tra le due donne ancora più profondo. Chi ha sempre seguito La prova del cuoco ricorderà bene Riccardo Facchini, nessuno stupore nel vedere la sua trasformazione esteriore perché Chloe è sempre stata come è oggi: attenta a ciò che dice, professionale, entusiasta del suo lavoro, comunicatrice. Credeva che la sua transizione le chiudesse per sempre le porte della televisione, invece si sbagliava. Antonella Clerici ha capito subito che Facchini mancava nel suo programma, ci ha messo un attimo per capire che il suo invito nella cucina di E’ sempre mezzogiorno non doveva restare un momento isolato. Si è sempre sentita non adeguata, Chloe confessa che si è sempre sentita diversa dagli altri. “E’ una cosa che mi sono portata dietro per anni ma poi ho capito che in passato non avevo elaborato delle cose”.

Una vita complicata per le scelte degli altri ma Chloe di coraggio ne ha avuto tanto

“Sono l’unica chef trans in Italia” lo dice con orgoglio ma è una vittoria che altri non riescono a condividere, forse lei è stata fortunata o capace, forse è semplicemente una persona speciale.

Nata donna in un corpo di uomo: “Transessuale, puoi dirlo tranquillamene perché arriverò all’intervento finale. Ho avuto la sentenza e sto aspettando i tempi tecnici per farlo” suggerisce a Serena Bortone.

Nel suo caso non dire il suo nome è impossibile, tutti conoscono Riccardo Facchini, ha lavorato tanti anni a La prova del cuoco. “Antonella è la mia mamma televisiva, lei mi ha riaperto le porte perché dopo la mia transizione credevo di non poter più fare televisione”. Sulla copertina del libro di Chloe Facchini, Donna, si legge una dedica speciale: “Ti voglio bene, amica di sempre, ti auguro il meglio da questa tua nuova incredibile vita e grazie per essere te stessa. Antonella Clerici”.