Antonella Clerici spiega l’atteggiamento di Lorenzo Biagiarelli: “L’avrebbe fatto anche con me”

Antonella Clerici si mette in mezzo e parla del comportamento di Lorenzo Biagiarelli a Ballando con le Stelle

Antonella Clerici si mette in mezzo tra Lorenzo Biagiarelli e tutte le critiche ricevute per l’ultima esibizione a Ballando con le Stelle, per il suo atteggiamento. La conduttrice era già intervenuta ieri sui social a difesa di Lorenzo ma nello studio di E’ sempre mezzogiorno dedica qualche minuto alla querelle ammettendo che un po’ di pepe serve sempre in un programma come il dance di show di Milly Carlucci. Giustifica Biagiarelli ma tra le righe riesce anche a rimproverarlo. Antonella Clerici mostra le immagini di sabato sera, il ballo con Anastasia Kuzmina e ammette che così sfigurato in volto non l’ha mai visto, aveva un’espressione che non è la sua. Lorenzo Biagiarelli parte col piede giusto, sottolinea la bellissima coreografia fatta dalla sua insegnante, il “lavorone” di Anastasia. E’ soddisfatto della sua esibizione, per lui è la più bella tra le tre serate ma sa bene che deve lavorare anche su altro e non solo sui passi, un po’ alla volta arriverà tutto, ne è certa Antonella Clerici che gioca su quel caffè non preso con la Kuzmina.

Lorenzo Biagiarelli: “Non sono stato duro ma schietto”

“Io per i miei ammazzerei, difendo tutta la mia squadra ma anche io non sono una che ha molte relazioni fuori dallo studio ma se hanno bisogno io ci sono…” Antonella si riferisce ai caffè mai presi con Lorenzo Biagiarelli e con tutti gli altri suoi collaboratori.

C’è quindi stato un equivoco sabato sera, la durezza dei gesti, degli sguardi, il non dire. “Un equivoco nato da certe dinamiche” lo difende la Clerici ma Lorenzo freme nel fare capire che la cosa che più gli interessava era chiarire con Anastasia.

Antonella Clerici si rivolge alla bravissima ballerina: “Lo avrebbe fatto anche con me Anastasia, perché quando Lorenzo ha le sue idee le esprime, io ho riconosciuto la veemenza di Lorenzo quando vuole difendere le sue idee ma sempre con grande rispetto. Anche io mi sono messa di mezzo per scherzare perché non stiamo facendo un’operazione a cuore aperto… Quando sento dire che non sei stato rispettoso questo no… Noi tifiamo per te ma mi raccomando coccola Anastasia”.