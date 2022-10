A Ballando con le stelle 2022 scoppia il caso Lorenzo Biagiarelli e la Smith perde le staffe

A Ballando con le stelle 2022 non mancano le polemiche ed esplode il caso Biagiarelli: ecco che cosa è successo

Immaginiamo che per Lorenzo Biagiarelli gestire la situazione non sia facile. E immaginiamo anche che lo stesso valga per Selvaggia Lucarelli. Ma sapevano entrambi quello che sarebbe successo a Ballando con le stelle 2022, visto il loro legame. Comprensibile quindi pensare che ci siano state e che ci saranno delle battute sulla coppia e altrettanto comprensibile che Lorenzo, voglia essere giudicato per il ballo e non per il suo essere il fidanzato di, anche se in realtà è il solo motivo per il quale è su quella pista, come lui stesso ha ammesso. Quello che sembra mancare a Lorenzo e ad Anastasia è una complicità che la ballerina pare, non sia riuscita a trovare. E questo forse non dipende dal fatto che Lorenzo sia il fidanzato della Lucarelli, bisognerebbe anche comprenderlo. Forse Lorenzo a differenza degli altri ballerini con i quali la Kuzmina ha ballato, non ama gli abbracci, le esternazioni, i gesti plateali. Forse ama parlare poco e lavorare tanto in sala, avendo tra l’altro anche un altro lavoro da portare avanti. Forse Lorenzo sarebbe stato lo stesso, anche senza la presenza di una fidanzata, che sia Selvaggia o meno. O forse Biagiarelli è molto rispettoso della sua compagna, a prescindere dal nome, e non ama sbilanciarci. Anche perchè, non facciamo finta di nulla, a causa di relazioni nate su quella pista, sono finiti matrimoni, sono finite relazioni decennali. E sono nati anche amori durati decenni. Insomma a Ballando con le stelle tutto può succedere e Lorenzo lo sa bene.

Purtroppo però, le sue esternazioni, sono diventate un vero e proprio caso, e i giurati non hanno molto gradito l’attacco frontale ricevuto. Non lo ha gradito neppure Carolyn Smith che ieri, ha sbottato e non poco, dopo l’esibizione ( tra l’altro c’era anche un filo di irritazione dettata dal fatto che la Carlucci avesse dimenticato di darle la parola).

Il caso Lorenzo Biagiarelli a Ballando con le stelle e la furia di Carolyn

“Siamo a Ballando e si deve giudicare il ballo. Da dieci minuti state rompendo le scatole, non me ne frega niente di chi è la tua fidanzata! Tu devi fare le cose con la tua insegnante” ha sbottato la Smith, sottolineando che non ha gradito di vedere la Kuzmina con il sorriso spento per tutta questa situazione. La presidente di giuria ha fatto notare a Lorenzo che deve pensare a ballare sena credere che la giuria si faccia in qualche modo influenzare da altro. Ha inoltre ribadito l’importanza del “noi” della coppia. Troppe volte lo ha sentito dire “io” mettendo da parte Anastasia.

E Sara di Vaira è stata altrettanto dura con Lorenzo: “Tu vuoi essere trattato come gli altri. Però tratta anche tu la tua ballerina come fanno gli altri. Perché io sento sempre ‘io, io, io è colpa di Anastasia’. Anastasia non è un mezzo per ottenere un risultato. Poi vedere Anastasia che non sorride e che la lasci alla fine del ballo senza fare l’inchino. Ballando con le Stelle non è fatto di ‘io’ ma di noi. Vedo che tu continui anche a dire ‘è colpa di Anastasia’. E questo non va bene affatto“.