Ascolti tv, numeri disastrosi per Sopravvissuti e GF VIP ma il reality vince ancora. Vola STEP

Un lunedì sera da dimenticare per Rai 1 e Canale 5. Il GF VIP 7 vince ma che fatica, cala ancora Sopravvissuti. Ecco tutti i dati del 24 ottobre 2022

Ti piace vincere facile, verrebbe da dire in questa situazione. Perchè mai come quest’anno, Alfonso Signorini ha la strada spianata per la vittoria al lunedì sera. Il motivo? La fiction del lunedì, Sopravvissuti, proprio non riesce a ingranare e ormai, si assesta a una media del 14 % di share con meno di 3 milioni di spettatori anzi, i numeri parlando di 2,5 milioni. Era prevedibile, visto che si parla di una tematica e di un genere che il pubblico di Rai 1 non ama particolarmente, ma come abbiamo detto purtroppo anche in altre occasioni, il vero motivo del crollo della fiction con Lino Guanciale, è, spiace dirlo, la bassa qualità del prodotto. Il Grande Fratello VIP 7 vince senza difficoltà per share, nella serata del 24 ottobre 2022, pur avendo gli stessi spettatori della serie, chiudendo due ore dopo, in un testa a testa che però va detto, regala numeri disastrosi sia a Rai 1 che a Canale 5.

Ma vediamo nel dettaglio.

Gli ascolti del 24 ottobre 2022: i dati auditel della prima serata

Sopravvissuti si assesta sotto i 3 milioni di spettatori. Per la quarta puntata in onda ieri, media di 2.595.000 spettatori pari al 14.4%.

Su Canale 5 – dalle 21.47 all’1.22 – Grande Fratello Vip ha raccolto davanti al video 2.501.000 spettatori pari al 19.7% di share (GF Vip Night: 1.074.000 – 29.2%, Live: 572.000 – 18.8%). Il reality di Canale 5, dal punto di vista dei contenuti, regala una delle peggiori edizioni di sempre.

Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile ha interessato 1.747.000 spettatori pari all’11.3% di share (presentazione di 11 minuti: 1.514.000 – 7.2%). Più che ottimi i numeri di Stefano de Martino su Rai 2. Quello del programma con la puntata di ieri sera, non è solo il record di ascolti di questa stagione ma è anche uno dei migliori risultati ottenuti nella prima serata della rete.

Su Italia 1 Vendetta ha intrattenuto 1.360.000 spettatori (7.2%). Su Rai3 Presa Diretta ha raccolto davanti al video 966.000 spettatori pari ad uno share del 5.1% (presentazione di 17 minuti: 1.032.000 – 4.9%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 980.000 spettatori con il 6.7% di share. Su La7 Allarme Rosso ha registrato 601.000 spettatori con uno share del 3.3%. Su Tv8 la quarta stagione di Gomorra – La Serie segna 330.000 spettatori con l’1.7%. Sul Nove Little Big Italy ha raccolto 596.000 spettatori con il 3.1% (secondo episodio in replica: 266.000 – 2.6%). Grandi numeri anche per Francesco Panella con un programma che è una piccola perla.