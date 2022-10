Antonella Clerici abbraccia Carlotta Mantovan come faceva con Fabrizio Frizzi

Carlotta Mantovan ospite di Antonella Clerici è un vero disastro in cucina ma è anche un raggio di sole

Nella cucina di E’ sempre mezzogiorno torna Carlotta Mantovan, la vedova di Fabrizio Frizzi, la mamma della dolce Stella che nei giorni scorsi ci ha emozionato suonando il piano del suo papà. E’ l’ospite di oggi nel mezzogiorno di Rai 1 e quando Antonella Clerici l’accoglie nel suo studio le va incontro di corsa, l’abbraccia forte e a lungo, come faceva con il suo fratellone, Fabrizio Frizzi. La conduttrice l’aveva promesso a lui che si sarebbe sempre presa cura di sua moglie e della loro bambina. Un’amicizia speciale, cresciuta nel tempo. “La mia ragazza!” esclama Antonella Clerici abbracciando Carlotta. Dolce e bellissima Carlotta Mantovan segue le ricette della puntata di oggi 27 ottobre 2022, ammette che le piace mangiare però la cucina non è il suo forte. “A casa sua un disastro, tutto surgelato” conferma la Clerici.

Carlotta Mantovan nella cucina di E’ sempre mezzogiorno

Lo chef Antonio Paolino prepara le alette di pollo, alette di pollo filanti, un piatto gustoso che piacerà tanto alla piccola Stella ma si scopre che Carlotta Mantovan davvero non sa fare nulla in cucina, da qui l’invito di Antonella Clerici alla sua cara amica di passare spesso nello studio di E’ sempre mezzogiorno. Non era un’esagerazione, davvero Carlotta cucina con i surgelati e questo la rende ancora più simpatica.

L’ospite di oggi è davvero lontana dal cucinare, la Mantovan sorride e fa notare che non può essere utile in cucina in nessun modo, nemmeno nella chiusura di un robot che serve per tritare i crackers. A Stella però piace mangiare tutto, anche le verdure, l’unica cosa che non mangia con piacere sono i formaggi molli. Confidenze tra amiche, tra mamme, in un programma di cucina che svela la quotidianità.

“Noi siamo amiche da tanto tempo, abbiamo fatto anche un programma che poi non è andato bene, Portobello… Ma ha aumentato la nostra amicizia, ha cementato il nostro rapporto, le nostre passioni”. Carlotta Mantovan è un disastro come cuoca ma è un vero raggio di luce in televisione.