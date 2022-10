Carlotta Mantovan: Stella suona il piano di papà Fabrizio Frizzi, grandi emozioni

Il video di Stella, la figlia di Fabrizio Frizzi e Carlotta Mantovan, che suona il piano del papà, è un dolce colpo al cuore

Carlotta Mantovan, la vedova di Fabrizio Frizzi, pubblica poco della sua vita privata ma il video della piccola Stella che suona il piano del papà andava mostrato. E’ un dolce colpo al cuore per tutti, si vedono le manine di Stella che sfiorano il piano di Fabrizio Frizzi. La figlia di Fabrizio Frizzi adora la musica come il papà, adora i cavalli come la sua mamma, ed è questo che Carlotta Mantovan mostra sui social, pochi dettagli di una vita in due che ha fatto in modo fosse serena per lei, felice per la sua bimba anche senza Fabrizio. E’ andato via troppo presto, aveva solo 60 anni e se tutti lo rimpiangiamo emozionandoci per le poche note che sua figlia suona al suo piano, chissà quante emozioni per loro due. E’ il primo video che Carlotta Mantovan pubblica, è un regalo che ha voluto fare a tutti.

La figlia di Fabrizio Frizzi suona il suo piano

Fabrizio Frizzi è volato via ormai più di 4 anni fa, la sua bambina frequenta la quarta elementare e come ha raccontato di recente la sua mamma canta benissimo e ama ballare, dimostra già il suo talento da showgirl. Il mondo dello spettacolo le appartiene e Carlotta non può che esserne felice.

Un braccialetto di stelle colorate, le manine sul piano del papà, la mamma che riprende quei pochi secondi pieni di emozioni e le note scorrono intonando “Ti amo” di Umberto Tozzi. Non è una scelta casuale, è una dedica che arriva fino al cielo. Il primo a commentare il video della piccola Stella è Paolo Belli, uno degli amici più cari di Fabrizio Frizzi; non riesce a dire molto, applaude alla piccola Frizzi, le manda un cuore e le note che chissà quante volte lui avrà fatto suonare con Fabrizio accanto. “Sul piano di papà grandi emozioni” commenta Carlotta Mantovan chiudendo quelle parole preziose con cuore rosso. Fabrizio aveva un unico grande desiderio, quello di vedere crescere sua figlia, non ce l’ha fatta, speriamo la guardi davvero dal cielo.