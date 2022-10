Anna Pettinelli dalla parte delle donne contro Memo Remigi: “E’ successo anche a me”

Il caso di Memo Remigi a Oggi è un altro giorno sta coinvolgendo tutti, soprattutto tantissime donne, e non solo del mondo dello spettacolo. Anche Anna Pettinelli porta sui social la sua esperienza, anche lei ha subito quella “pacchetta sul sedere” e il relativo “stavo scherzando”. Se le fosse capitato oggi Anna Pettinelli avrebbe reagito ma in passato è sempre rimasta in silenzio, imbarazzata, come tante altre donne. Oggi non deve essere più così e se a pagare per tutti è un signore famoso di 84 anni questo non può cancellare ciò che il video mostra, quella mano sul sedere di Jessica Morlacchi, l’espressione della cantante che tiene a bada un uomo che sta scherzando ma è un divertimento che lei non condivide.

Anna Pettinelli: “Se questo video non fosse finito sui social”

“Che vuoi che sia una pacchetta sul sedere? Innocua. Stavo scherzando! Scherzando un ca**o!Il fatto è che se questo video non fosse finito sui social Jessica Morlacchi probabilmente non avrebbe denunciato l’accaduto e tutto sarebbe passato sotto silenzio” commenta Anna Pettinelli sul suo profilo social.

Spiega: “È successo a me in passato più e più volte e non l’ho mai detto. Oggi lo farei ma allora non ho saputo superare l’imbarazzo. Spero che oggi le donne abbiano coscienza di quanto questi atteggiamenti debbano essere denunciati e condannati senza scuse – ma aggiunge – Scuse che in questo caso non arriveranno mai a Jessica perché vorrebbe dire confermare l’accaduto, cosa, che al momento, il molestatore in questione nega recisamente”.

Le scuse di Memo Remigi a Jessica Morlacchi sono già arrivate ma non come intende la Pettinelli: “Prima di ogni altra cosa mi scuso se ho offeso la sensibilità di Jessica Morlacchi e di tutti i telespettatori e telespettatrici”. Ovviamente i relativi commenti dei follower si dividono in difesa e accusa ma è altro che deve cambiare.