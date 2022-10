Memo Remigi licenziato dalla Rai sui social commenta: “Era solo un gesto scherzoso”

Memo Remigi rompe il silenzio e sui social spiega il suo punto di vista rispetto a quello che è successo con Jessica Morlacchi

Dopo aver spiegato la sua posizione in una intervista per Fanpage, Memo Remigi ha rotto il silenzio e sui social, ha pubblicato un post tramite il quale cerca di spiegare che cosa pensa di tutto quello che è successo nell’ultima settimana. Un vero e proprio uragano, e probabilmente, se non fosse stato per un servizio di Striscia la notizia, non avremmo mai saputo i reali motivi per i quali Memo Remigi era stato allontanato da Oggi è un altro giorno. Da lunedì infatti, il cantante, non faceva più parte dello staff del programma di Rai 1 ma non c’erano state spiegazioni. Come la stessa Serena Bortone aveva spiegato, lei e l’azienda, avevano preferito nel rispetto di Jessica Morlacchi, non dire nulla. Dopo la bufera mediatica però e la notizia diventata virale, è stato necessario dare delle spiegazioni. E anche Memo dunque, ha voluto dire la sua, lo ha fatto con un lungo post sui suoi profili social.

Le parole di Memo Remigi licenziato dalla Rai

Sui social quindi, Memo Remigi ha spiegato: “In relazione a quanto comunicato dalla conduttrice Serena Bortone nella puntata odierna di “Oggi è un altro giorno” ritengo necessario rispondere quanto segue. Prima di ogni altra cosa mi scuso se ho offeso la sensibilità di Jessica Morlacchi e di tutti i telespettatori e telespettatrici. Altresì mi scuso con Serena Bortone e tutta la squadra della trasmissione “Oggi è un altro giorno” che mi ha visto protagonista di questo evento increscioso. Ho lavorato in RAI per gran parte della mia carriera e conosco bene l’animus e i valori di questa grande Azienda.“

E ancora: “Ci tengo però a precisare che quanto accaduto, sicuramente mal riuscito rispetto ai suoi intenti, era soltanto un gesto innocente e scherzoso nei confronti di una stimata collega di lavoro.

La mia storia, nota a tanti, racconta del rispetto che ho sempre avuto per il genere femminile per il quale ho scritto la maggior parte delle mie canzoni.“



E con queste parole ha poi concluso: “Mai avrei compiuto un gesto che, ripeto, aveva un intento esclusivamente ludico e che non avrei mai pensato potesse essere equivocato in qualcosa di molto più grave. In tutti questi mesi abbiamo lavorato in un clima sereno, goliardico e spensierato che ci ha permesso di scherzare insieme durante le dirette del programma. Concludo rinnovando le mie scuse alla cara Jessica Morlacchi e a tutte le donne che si sono sentite offese o turbate da questo mio gesto.”