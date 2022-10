Memo Remigi sospeso da Oggi è un altro giorno: la rabbia di Serena Bortone

Serena Bortone spiega solo in parte perchè Memo Remigi è stato sospeso da Oggi è un altro giorno, scusandosi con Jessica Morlacchi

E’ una Serena Bortone davvero amareggiata ma anche arrabbiata per quello che purtroppo è successo nello studio di Oggi è un altro giorno. Come la conduttrice di Rai 1 ha spiegato, mai avrebbe voluto parlare di un fatto di questo genere, mai avrebbe pensato di doverlo fare. La produzione del programma e la stessa Bortone, avevano preferito non parlare dei fatti, per tutelare la privacy della persona coinvolta in questa vicenda, non Memo Remigi ma Jessica Morlacchi. Il pubblico di Rai 1 ha sicuramente avuto modo di vedere che da lunedì, Memo non è presente nello studio di Oggi è un altro giorno. Non si era dato però peso alla sua assenza fino a quando, la notizia delle molestie fatte a Jessica Morlacchi, non è trapelata. Oggi Serena Bortone quindi, ha deciso di spiegare parte di quello che è successo, senza scendere nei dettagli. Il pubblico di Rai 1 deve sapere che è stato preso un provvedimento contro Memo Remigi, anche se la conduttrice non ha spiegato in modo diretto quello che è accaduto.

Memo Remigi ha palpato e quindi molestato Jessica Morlacchi nella puntata di venerdì di Oggi è un altro giorno. Come se non bastasse un atteggiamento da condannare, c’è anche un video che dimostra quanto accaduto che è diventato in poche ore, virale.

Le parole di Serena Bortone su Memo Remigi

“In questo studio si è reso comportabile di un comportamento che non può essere tollerato in questo studio, in questa azienda, in questo luogo” ha detto la conduttrice. La Bortone ha spiegato di non voler aggiungere altro e ha preferito non scendere nei dettagli soprattutto nel rispetto di Jessica Morlacchi, presente in studio e coinvolta in un fatto che di certo, non avrebbe mai voluto vivere.

Il video incriminato con le molestie di Memo Remigi su Jessica Morlacchi

Da parte nostra, tutta la vicinanza del caso a Jessica Morlacchi per quello che è successo.