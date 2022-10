E’ bufera su Memo Remigi dopo le molestie a Jessica Morlacchi: il video non lascia dubbi

Memo Remigi allontanato da Oggi è un altro giorno dopo le molestie a Jessica Morlacchi: esplode il caso

C’è un video che sta girando in queste ore sui social, un video che sembrerebbe dimostrare che non sono illazioni quelle fatte contro Memo Remigi. Tutto è successo nella puntata di Oggi è un altro giorno di venerdì, quando Memo Remigi, al momento dei saluti, si è avvicinato a Jessica Morlacchi, uno degli affetti stabili del programma di Serena Bortone. Si è avvicinato però un po’ troppo alla cantante, e come si vede nel video, la sua mano, è partita prima dalla schiena, fino ad arrivare poi ai fianchi e scendere giù. Per il Corriere della sera e Dagospia non ci sono dubbi: si tratterebbe di una vera e propria molesta che sarebbe adesso al vaglio dei vertici Rai che starebbero prendendo dei provvedimenti nei confronto di Memo Remigi. Il cantante, dopo il successo a Ballando con le stelle è tornato a Oggi è un altro giorno, come assoluto protagonista del programma di Rai 1. Questo gesto però, potrebbe costargli molto caro. Nel video, si vede la mano della Morlacchi, dietro le spalle di Serena Bortone, mentre scansa quella di Memo Remigi, scivolata dove non doveva stare.

Memo Remigi e le molestie su Jessica Morlacchi

Nessuno si era accorto di questo accaduto, effettivamente, sono analizzando bene il video facendo attenzione a quello che succede dietro Serena Bortone, si può vedere quanto accaduto.

Dagospia, dopo un tweet anonimo sui social, ha indagato sull’accaduto e ha ricostruito quanto successo: “Dunque il 21 ottobre la giornalista-conduttrice intorno alle 14 è apparsa su Rai1 per il solito lancio di puntata, snocciolando i temi e i nomi degli ospiti. La regia in primo piano inquadra Remigi e Jessica Morlacchi, poi stacca su Serena Bortone ma dietro si vede chiaramente la mano del cantante 83enne poggiata sul fianco della Morlacchi” .

Il video in questione, è diventato adesso virale sui social. Dagospia ha inoltre raccontato: “ Mano che scende fino ad arrivare al lato B con una visibile palpata in diretta tv. La leader dei Gazosa non gradisce e schiaffeggia la mano del cantante e per evitare un nuovo palpeggiamento la riporta in alto al fianco, tenendola ferma. Episodio non sfuggito ai telespettatori e ieri segnalato da Striscia la notizia che ha parlato della “tempesta ormonale di Memo Remigi”. E’ chiaro quindi che adesso, ci si aspetta anche un commento da parte di Serena Bortone, che non ha pubblicamente, ancora detto nulla. Oggi però questa notizia è esplosa. E serve un segnale forte.

Il video

Memo Remigi palpa in diretta Jessica Morlacchi #OggièUnAltroGiorno pic.twitter.com/eD8WNlU3TL — Fabio Fabbretti (@fabiofabbretti) October 27, 2022

Da notare nel video, non solo la mano di una infastidita Jessica Morlacchi ma anche la sua faccia che vale più di mille parole.

La reazione di Serena Bortone