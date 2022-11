Nervi tesi tra Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli: la tregua potrebbe non durare molto

Scambio velenoso di frecciate e litigata in diretta tra la Lucarelli e Carolyn Smith: nervi tesissimi tra le due a Ballando con le stelle 2022

Che tra Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith non ci fosse una grande amicizia, il pubblico che segue da sempre Ballando con le stelle lo sa bene. Le due si sono spesso mandate delle frecciate avvelenate, delle bordate finite poi con la pace e una stretta di mano. Ma a quanto pare, tra un non detto e l’altro, i nervi sono molto tesi. Lo abbiamo visto nella puntata di Ballando con le stelle in onda il 5 novembre 2022. Ieri sera infatti, la tensione è salita parecchio tra le due, in particolare dopo l’esibizione di Luisella Costamagna. Tutti i giurati hanno speso delle belle parole per la giornalista ma la Lucarelli, non ha potuto fare a meno di notare che non può giudicare una esibizione, se per metà, la ballerina è rimasta seduta, pur essendo una bella coreografia. E alla fine, il suo voto in paletta, si è trasformato in uno zero.

Ma prima di arrivare ai voti tra Carolyn e Selvaggia, è scoppiata una lite non di poco conto.

Le parole di Selvaggia Lucarelli sull’esibizione di Luisella Costamagna

La Lucarelli quindi ha continuato: “Io non posso giudicarla, quando gli altri ballano normale, magari sbagliando, ma ballano in piedi potendo fare tutto quello che si può fare ballando. perché lei non può fare tutto. ” Fabio Canino e la Smith le hanno fatto notare che se ha visto questo musical a teatro, ha capito che era la stessa cosa: “Se ho mai visto All That a Jazz? No, non me ne frega niente cara Carolyn Smith.“

E ha argomentato ancora la sua teoria: “Il punto è che lei ha un impedimento e io trovo scorretto che venga trattata meglio degli altri. Sì la trattate meglio perché questo suo impedimento chiaramente eroicizza la sua figura, perché lei nonostante tutto è qui e balla e non ci rende obiettivi.“

E ancora: ” Questo è un bellissimo ballo individuale, ma questa è una gara e tu stai giocando un’altra partita in cui tutti sono più buoni con te perché ‘poverina balla con il tutore’. Ed è così ragazzi fine è la verità”.

La risposta della Smith su Luisella Costamagna

La presidente di giuria ha difeso a spada tratta la Costamagna spiegando: ”Ma tu che parli così hai mai visto il film All That Jazz? Allora, Bob Fosse, uno dei più grandi coreografi… lasciami parlare Selvaggia! Allora secondo il tuo discorso Bob Fosse non ha capito nulla! Eppure ha fatto i più grandi spettacoli. Vatti a vedere Chicago e All That Jazz! Ascolta, io ho avuto l’educazione di lasciarti parlare e quindi lascia parlare anche me grazie. Ho qualche esperienza in più di te. Ho fatto Ballando dal 2007 ne saprò qualcosa in più“.

A queste parole la Lucarelli ha risposto: “Tu educazione con me non ne hai mai avuta da quando abbiamo iniziato Ballando! Quindi stai buona, stai buona dai, stai buona. Tu e l’educazione siete proprio due mondi diversi. Oddio ora ricomincia con l’esperienza in più di me“. Una bordata che non poteva passare inosservata.