Ballando con le Stelle 2022: Selvaggia Lucarelli e lo scandalo Cassini, Wanda Nara e l’eliminato della quinta puntata

La quinta puntata di Ballando con le Stelle è stata ricca di colpi di scena: scopriamo tutto quello che è successo ieri, 5 novembre

Ogni puntata di Ballando con le Stelle 2022 sta rivelando dei colpi di scena inattesi. E il quinto appuntamento, andato in onda questa sera 5 novembre non è stato da meno fra polemiche, discussioni, barzellette sconce, arrabbiature e chi più ne ha più ne metta. Ma partiamo dal principio: prima novità della serata è stata l’introduzione del mini torneo Ballando con Te, la gara fra concorrenti ballerini non famosi che si sfidano dopo le selezioni di Ballando on the Road andate in onda nel daytime di Rai Uno. In questo primo match, la sfida fra le due giovani promesse Davide Alphandery e Thomas Piaggi è stata vinta da quest’ultimo.

Dai non famosi, si è poi subito passati alla gara dei vip e in seguito anche alla prima grande polemica della serata: Dario Cassini ha telefonato Selvaggia Lucarelli nel pomeriggio della diretta per chiederle di aiutarlo a montare il suo personaggio durante la messa in onda. La giudice ha spiattellato tutto nel corso della puntata. Tornato dalla pausa pubblicitaria, l’attore ha fatto mea culpa, spiegando che voleva essere un gioco finto da fare solo per un tira e molla scenico, non per modificare i voti della sua esibizione. Cassini si è persino candidato ad una auto-squalifica, che però non è mai avvenuta.

Ballando con le Stelle 2022: la quinta puntata del 5 novembre

Ballerina per una notte questa volta è stata Wanda Nara. La showgirl nonché procuratrice calcistica ha svelato che Milly Carlucci è stata la prima nel mondo dello spettacolo italiano ad averla contattata non appena è sbarcata per la prima volta nel nostro Paese. Per la bella argentina sono arrivati 50 punti e un ricchissimo tesoretto da dividere fra il parere di Alberto Matano e quello della signora Rossella Erra.

Nel corso della serata, gli altri concorrenti hanno denotato miglioramenti e prime défaillance. Ad esempio, è stato molto quotato il tango di Rosanna Banfi con Simone Casula (premiata sia dalla giuria, sia da Alberto Matano) dove i due hanno interpretato in maniera inedita una coppia madre e figlio.

Selvaggia Lucarelli ha dispensato critiche a fiume un po’ su tutti i concorrenti: ha giudicato con uno “0” Luisella Costamagna in quanto ancora troppo debilitata dal suo infortunio, ha mosso critiche su Alessandro Egger che a suo dire stavolta si è impegnato meno; ha puntato il dito contro Iva Zanicchi riguardo al suo modo un po’ troppo sboccato di presentarsi al pubblico, nonostante le abbia fatto i suoi complimenti per i miglioramenti conseguiti in pista. A Lorenzo Biagiarelli, il suo fidanzato, ha detto “sei bravo dalla cintola in giù” riferendosi alla poca coordinazione fra torace, braccia e spalle.

Giampiero Mughini ha dato in escandescenza contro Fabio Canino: il giudice ha ironicamente accostato il motivo maculato della felpa di Mughini alla Ministra del Turismo (Daniela Santanché) spesso ritratta con abiti animalier; lui ha inteso questo riferimento come fosse una grave offesa personale.

Alla fine della fiera, la puntata ha un epilogo tanto atteso: Milly Carlucci annuncia che questa volta ci sarà effettivamente una eliminazione dopo tre puntate dall’uscita di Marta Flavi. Allo spareggio finale ci sono finiti Lorenzo Biagiarelli, Giampiero Mughini e Dario Cassini. Tre uomini ma solo uno è stato il meno votato dai social: con il 18% dei “mi piace” a lasciare lo show è stato proprio Mughini.