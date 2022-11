Ascolti tv al ribasso martedì sera: vince Rai 1 con Divorzio a Las Vegas. Malissimo Il collegio

L'8 novembre 2022 vince la serata Rai 1 con il minimo sforzo: niente da fare per Canale 5 e malissimo su Rai 2 Il collegio

Il martedì sera non brilla per nessun canale. Il martedì sera, al momento, non è la serata dei grandi ascolti. Un po’ strano a dire il vero perchè comunque negli altri anni, Rai 1 aveva scelto per questa serata anche fiction molto amata dai grandi ascolti. Ma quest’anno va così e dobbiamo accontentarci di quello che passa il convento, oppure sintonizzarci sulle piattaforme in streaming! Torniamo agli ascolti dell’8 novembre 2022 serata che ha visto Rai 1 vincere con il film Divorzio a Las Vegas. Il film non va oltre il 15% di share ma porta a casa il tanto che basta per battere anche Canale 5 con il film Il diritto di opporsi in prima visione. Insomma numeri non brillanti per nessuna rete.

Dopo il drammatico epilogo di una delle vicende seguita da Le Iene, ci si aspettava anche un ascolto diverso, ahinoi, per il programma di Italia 1, visto il clamore mediatico di questi giorni. Nella puntata di ieri, in apertura, Matteo Viviani ha provato a spiegare perchè nessuno si sente responsabile del suicidio di una delle persone che era stata inseguita dagli inviati di Italia 1, resa riconoscibile davanti a 1 milione di spettatori e sui social. Ed è per questo che ci si aspettava un interesse maggiore da parte del pubblico ma gli ascolti della puntata di ieri de le Iene, non sono stati poi diversi da quelli portati a casa da inizio stagione. E’ brutto parlare di un suicidio e di ascolti, ma è chiaro che le due cose fossero collegate, visto che in queste ore, c’è stato un massiccio attacco da parte della stampa e dell’opinione pubblica al programma di Italia 1. Non solo, anche la famiglia Zaccaria si sta tutelando e nelle ultime ore è emersa l’indiscrezione che potrebbe partire una indagine e anche una querela della famiglia contro Le Iene.

Gli ascolti dell’ 8 novembre 2022: ecco i dati auditel della prima serata

Divorzio a Las Vegas su Rai 1 vince la serata con 2.552.000 spettatori pari al 14.2%. Su Canale 5 Il Diritto di Opporsi . Secondo posto sul podio per Canale 5 con il film Il diritto di opporsi visto ieri da 1.670.000 spettatori pari all’11.5% di share. Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto 1.228.000 spettatori con il 9.5% . . Su La7 diMartedì ha registrato 1.308.000 spettatori con uno share del 7.8%. Su Rai3 CartaBianca ha raccolto davanti al video 994.000 spettatori pari ad uno share del 6.2%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 902.000 spettatori con il 6.5% di share

Su Rai2 Il Collegio 7 ha interessato 885.000 spettatori pari al 5.4% di share. Su Tv8 l’ultima puntata di Pechino Express segna 657.000 spettatori con il 3.8%. Sul Nove Outlander – L’ultimo vichingo ha raccolto 365.000 spettatori con il 2.1%.