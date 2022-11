La Rai ha deciso: Enrico Montesano squalificato, fuori da Ballando con le stelle 2022

La Rai ha preso la sua decisione e ha deciso di squalificare Enrico Montesano da Ballando con le stelle 2022: i fatti

Doveva essere la sua grande occasione, avrebbe dovuto portare sul palco di Rai 1 l’arte di un personaggio del suo calibro e in parte lo ha fatto, sulla pista. Ma la persona, ha commesso un grave errore, quello di indossare una maglietta che avrebbe dovuto lasciare nell’armadio di casa sua e non esibire nella sala prove di Ballando con le stelle 2022. La decisione della Rai quindi è arrivata: Enrico Montesano è stato squalificato. E la decisione non poteva che essere questa. Si va oltre il commento di Milly Carlucci, una eventuale decisione di Ballando. E’ la Rai qui a prendere una posizione, definendo quanto accaduto, totalmente inaccettabile. A nulla quindi sono valse le scuse di Enrico Montesano, che pochi minuti fa sui social, si era detto dispiaciuto per quello che è successo.

La decisione della Rai

Da ore si parlava di una possibile decisione severissima da parte della Rai e questa è arrivata pochissimi minuti fa con un comunicato stampa ufficiale. Si parla di un personaggio che fa parte di un programma di Rai 1, che ha scelto di indossare una maglia con un motto e un simbolo che rievocano una delle pagine più buie della nostra storia. La Rai si scusa con tutti i telespettatori, in particolare con quelli che hanno sofferto a causa del nazifascismo, a cui quella maglietta e quei simboli, facevano appunto riferimento.

La Rai ha quindi deciso di interrompere la partecipazione di Enrico Montesano a Ballando con le stelle 2022. Immaginiamo quindi, che essendo una squalifica, non ci sarà spazio neppure in studio. Questo però nel comunicato non viene specificato. Per il momento, queste sono le uniche righe che chiariscono un brutto accadimento. Nessun commento invece da parte di Milly Carlucci che probabilmente ha dovuto attendere che i primi a parlare fossero i vertici Rai.