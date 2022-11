Rocco Siffredi devastato dalla dipendenza, a Totti: “Solo io ti posso capire”

Rocco Siffredi confessa la dipendenza e pensa che Francesco Totti abbia lo stesso problema

Rocco Siffredi in lacrime a Belve ha confessato la sua dipendenza e anche che per lui Francesco Totti ha lo stesso problema. E’ nella puntata di Belve che andrà in onda stasera 15 novembre 2022 in seconda serata che ha rivelato non solo il suo tormento ma anche che lui e Totti hanno una cosa in comune. All’ex calciatore ha scritto dicendogli che solo lui lo può capire. Rocco Siffredi lascia che gli altri intuiscano cosa secondo lui lo lega a Totti. Ha paura che non ne uscirà mai del tutto, è devastato da ciò che racconta, era arrivato a chiedere di morire. Il divo dell’hard lascia quel mondo che da sempre fa parte della sua vita, addio ai film a luci rosse, l’aveva già detto ma questa volta pensa di riuscirci. Era arrivato al punto di volere essere castrato, anche di chiedere a Dio di farlo morire. Scoppia in lacrime, a Francesca Fagnani svela che è una dipendenza che è durata tanto, che adesso è chiaro, l’ha distrutto.

Rocco Siffredi: “Ho paura che completamente fuori non ci sarò mai”

“C’era di tutto, uomini, donne e trans e tutto quello che la dipendenza ti dà” racconta il periodo più tragico, quello in cui in un anno ha frequentato almeno 1000 persone che pagava per soddisfare la sua dipendenza. Questa volta non c’è da sorridere, Rocco Siffredi non ha battute da fare, non si nasconde dietro il suo personaggio. Ringrazia la famiglia e poi svela che ha mandato un messaggio a Francesco Totti.

La separazione di Totti e Ilary Blasi l’ha colpito, spiega il motivo ma forse dice troppo, pur non dicendo molto “Lui è un bravo ragazzo e gli ho detto: ‘Solo io ti posso capire perché so quanto ami la tua famiglia e so una cosa che tu sai e che noi abbiamo in comune‘…mi fermo qui”. La Fagnani cerca di fargli dire a cosa si riferisce ma Siffredi non aggiunge altro.