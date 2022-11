Valerio Scanu racconta di Luigi e delle lacrime di suo padre che non c’è più

Valerio Scanu racconta del suo compagno ed emoziona ricordando di suo padre che non c'è più

Luigi, il compagno di Valerio Scanu è una persona molto semplice, lo racconta l’artista ospite a Oggi è un altro giorno, ma racconta anche del padre, delle sue parole dopo il coming out. Nel salotto di Serena Bortone su Rai 2 si sente di casa ma per Valerio Scanu da adesso in poi è facile parlare a tutti del suo amore. Non aveva fatto coming out e con la proposta di matrimonio al suo Luigi ha voluto sorprendere davvero tutti. Curiosa la conduttrice gli chiede come si sono conosciuti e se è stato colpo di fulmine. Valerio Scanu racconta che aveva iniziato a pubblicare foto in costume e che Luigi, che non conosceva, commentò “Che belli”. In foto c’erano Valerio e un suo amico, quest’ultimo seguiva su Instagram Luigi. Da un altro semplice “Grazie Mille” il seguito. Hanno iniziato a scriversi, si sono incontrati ed è stato colpo di fulmine. “Colpito dalla sua semplicità e dall’essere attento a tutto e tutti”.

Valerio Scanu a Oggi è un altro giorno

Luigi non si aspettava la proposta di matrimonio, fino alla fine Valerio ha voluto fosse una sorpresa, aveva messo il sacchettino con l’anello in una scatola di scarpe ma ammette: “Io ci pensavo già da un po’ al matrimonio…”.

Serena Bortone si emoziona, come sempre i matrimoni, le storie d’amore importanti la commuovono. Ancora di più quando Valerio Scanu confida: “Luigi un po’ mi ricorda anche mio padre anche se lui era molto più estroverso”. Alla sua famiglia aveva detto di essere omosessuale ma attendendo anni. Scanu ricorda: “Quel giorno c’erano anche delle mie amiche a casa e una di loro doveva ripartire… mio padre il giorno dopo l’avrebbe dovuta accompagnare all’aeroporto” ma al mattino presto l’amica vede il padre che piange, sicura fosse dispiaciuto per il coming out di Valerio. Non era così e papà Tonino le confidò: “Pensa che strazio deve avere provato Valerio nel pensare che dicendocelo ci avrebbe provocato un dolore e invece…” e invece non era cambiato ovviamente nulla, nessun dolore.

Scanu conosce bene anche la famiglia di Luigi, sente che è simile alla sua, una famiglia fatta di persone che si alza al mattino presto per lavorare, che ha cresciuto i figli e continua a seguirli sempre, anche da grandi, con l’unico desiderio di vederli felici.