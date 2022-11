E’ dolcissima la proposta di matrimonio di Valerio Scanu al suo fidanzato: il video

Valerio Scanu emoziona tutti con la proposta di matrimonio al suo fidanzato Luigi

Sulle note di Ti sposerò perchè, Valerio Scanu ha chiesto al suo fidanzato di Luigi di sposarlo! Un dolcissimo momento che è stato immortalato da presenti. Valerio infatti ha deciso di sorprendere il suo fidanzato, non proprio con una proposta di matrimonio intima. Infatti erano diverse le persone presenti in casa al momento della dolce richiesta. E sicuramente Luigi Calcara, il fidanzato di Valerio, non se lo aspettava, almeno a giudicare dalla sua faccia! Il video postato sui social ci mostra la grande sorpresa di Luigi che mai avrebbe pensato di vedere Valerio in ginocchio davanti a lui con l’anello in mano per questa proposta di matrimonio!

Del fidanzato di Valerio Scanu si sa molto poco. Pubblicamente l’ex cantante di Amici, oggi avvocato, non ha mai parlato di Luigi ma immaginiamo che dopo questa proposta di matrimonio che ha fatto impazzire i fan, avrà qualcosa da dire, sempre se lo riterrà opportuno. Non ha mai detto molto della sua vita privata Valerio e forse continuerà a farlo.

Cosa possiamo quindi dirvi del suo fidanzato? Luigi Calcara è nato in Sicilia, abita a Roma e fa il professore all’Università La Sapienza. Dovrebbe insegnare ingegneria, ma si può capire ben poco perchè Luigi è una persona normalissima ( non famosa) e come tale ha dei profili social privati.

Valerio Scanu chiede al suo fidanzato di sposarlo : il video

#ValerioScanu fa coming out chiedendo la mano all’amato Luigi Calcara ❤️ auguri ai futuri sposi 💐 pic.twitter.com/Ut4hgFHMeq November 13, 2022

Possiamo aggiungere ben poco a questa emozionante proposta di matrimonio che ha una piccola punta di ironia. Valerio infatti ha ripostato le storie del video con la proposta specificando che le nozze si terranno non appena avrà fatto un po’ di soldi! Auguriamo quindi alla coppia tanta felicità e chissà magari presto sapremo anche altri dettagli su questa unione civile. Congratulazioni a Luigi e a Valerio per questo giorno speciale!