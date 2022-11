Lorenzo Biagiarelli svela il vincitore di Ballando con le Stelle

Lorenzo Biagiarelli eliminato da Ballando con le Stelle svela il nome del vincitore

Lorenzo Biagiarelli eliminato da Ballando con le Stelle come in ogni puntata del lunedì di E’ sempre mezzogiorno si confronta con Antonella Clerici. Tra un consiglio e un complimento salta fuori il nome del vincitore di Ballando con le Stelle. Tra i 13 concorrenti di Ballando Biagiarelli non ha dubbi. “Adesso devi riprenderti, puoi mangiare… ma raccontami come è andata. Hai ballato benissimo secondo me” è così che la Clerici introduce l’argomento. La conduttrice non commenta la sua eliminazione, anche perché non è uscito per i voti della giuria ma allo spareggio con altre due coppie e lì i voti arrivavano dai social. Tra tutti hanno salvato Iva Zanicchi e Samuel Peron e adesso Lorenzo Biagiarelli può sbilanciarsi un po’ di più con i commenti, anche sul vincitore di Ballando con le Stelle. Attende il ripescaggio e nel frattempo continua ad allenarsi in sala prove con Anastasia Kuzmina.

Lorenzo Biagiarelli rifarebbe Ballando con le Stelle?

Lorenzo Biagiarelli non ha dubbi, per lui l’esibizione di sabato scorso è stato il ballo migliore che abbia fatto in tutte le settimane di Ballando. Ha inventato una massima e così svela il nome di chi per lui vincerà Ballando con le Stelle 2022: “Ci sono 13 concorrenti e alla fine vince Gabriel Garko”.

Ma non è una cattiveria, Lorenzo è convinto che Garko abbia talento nel ballo, che anche con un braccio solo è capace di fare cose in pista che nessuno riesce a fare con due braccia. Ovviamente parla dei ballerini non professionisti. “Se gli avessero messo un braccio finto credo che nessuno l’avrebbe notato” sa che non potrebbe mai arrivare al suo livello ma crede che nessuno dei concorrenti di questa edizione del dance show sia al suo livello.

Alla domanda se tornando indietro rifarebbe tutto non risponde, chiede ad Antonella Clerici di ripetergli la domanda quando il programma sarà finito, spera nel ripescaggio.