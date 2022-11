Don’t Forget The Lyrics boom storico per la finalissima: chi ha vinto il torneo

Che numeri pazzeschi per l'ultima puntata di Don't Forget The Lyrics sul Nove. E' un trionfo per Gabriele Corsi: ecco chi ha vinto il torneo

Che clamoroso botto per il gran finale di Don’t Forget The Lyrics! Che numeri per Gabriele Corsi e il programma del Nove! Una scelta più che coraggiosa quella di Discovey di mandare in onda il torneo con le sfide dei super campioni nel periodo in cui il Mondiale ha fatto il suo debutto su Rai 1. Una scelta davvero coraggiosa che è stata premiata, visto che per tutta la settimana il programma di Gabriele Corsi ha registrato ascolti in crescita. E numeri da record per la finalissima di questo torneo con i super campioni che è andata in onda il 25 novembre. Quasi 900 milioni di spettatori per Don’t Forget The Lyrics in onda in access prime time ieri sera sul Nove. Numeri davvero incredibili. Siamo lontani, come abbiamo detto più volte, dalle big, ma i dati del programma dedicato alla musica, sono davvero eccellenti per la nona rete del digitale terrestre. Da lunedì in onda le repliche ma poi si riparte con una nuova edizione e visto il successo di questi 60 episodi, immaginiamo che la ricerca di campioni altrettanto bravi e forti, non sarà facile. Il successo del programma infatti, è stato anche merito dei campioni e delle campionesse che si sono sfidati a suon di note, accordi e parole mancanti. Ma chi ha vinto il torneo di Don’t Forget The Lyrics?

Adriano Mariotti vince il torneo di Don’t Forget The Lyrics

Non ha solo vinto il torneo il bravissimo Adriano, ma ha anche conquistato il montepremi finale, cantato tutte le parole mancanti di Perdere l’amore. Un grande trionfo per il campione toscano, che ama moltissimo la musica e che aveva dimostrato di essere uno dei più forti di questa edizione del programma del Nove.

Microfono d’oro e montepremi di 12 mila euro per la sua vittoria finale, soldi che si uniscono anche alle vittorie precedenti che Adriano aveva portato a casa!

Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo chiude quindi con 874.000 spettatori (4.1%). Record e ottimo lavoro anche per Gabriele Corsi perfetto alla conduzione del programma del Nove.