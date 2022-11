A Verissimo il 27 novembre torna Suor Cristina: tutti gli ospiti di oggi

Cristina, ex suor Cristina torna a Verissimo il 27 novembre 2022: tutti gli ospiti di oggi, le anticipazioni

Domenica scorsa, è arrivata davvero inaspettata una notizia che ha lasciato tutti senza parole. Una super esclusiva di Verissimo. Silvia Toffanin infatti per la prima volta ha raccontato del cambio di vita di suor Cristina che la scelto di lasciare la vita religiosa per ripartire da zero.

Il 20 novembre Suor Cristina ha scelto Verissimo per rivelare, in esclusiva, di aver lasciato la vita consacrata e si è mostrata per la prima volta al grande pubblico in abiti borghesi. La notizia ha fatto clamore, tanto da occupare per giorni le pagine dei maggiori quotidiani italiani e non solo. Proprio per questo motivo, oggi, 27 novembre 2022, nella puntata della domenica di Verissimo, Cristina Scuccia tornerà in studio per raccontare a Silvia Toffanin le emozioni vissute questa settimana. Cristina ha saputo mantenere il segreto per quasi un anno. Nessuno si era accorto di quello che stava succedendo nella sua vita. Eppure Cristina, non mostrava più nulla sui social, dove è sempre seguitissima e non aveva mai accennato a niente di quello che era successo. Complice anche il trasferimento in Spagna, la notizia era rimasta davvero top secret. Oggi quindi, nella puntata di Verissimo, ascolteremo la reazione di Cristina, all’ondata di incredulità e anche di polemiche, che è arrivata questa settimana.

Verissimo anticipazioni: tutti gli ospiti del 27 novembre 2022

Spazio, poi, alla celebrazione dei 40 anni di carriera di Cristina D’Avena che, con le sue hit, ha fatto cantare generazioni di bambini. Silvia Toffanin accoglierà Claudio Bisio e Vittoria Puccini, dall’1° dicembre al cinema con la commedia “Vicini di casa”.E poi, a Verissimo uno splendido cinquantenne con trent’anni di carriera Nek. Per il cantante intervista ma anche spazio per delle esibizioni. E ancora musica con Stash che questa volta sarà nello studio di Verissimo con la compagna Giulia Belmonte . A proposito di famiglie, nella puntata di oggi di Verissimo anche Samantha De Grenet che presenterà suo figlio Brando.