La nuova vita di Suor Cristina non più suora: dall’amore al lavoro

Nello studio di Verissimo la rivelazione di suor Cristina: non è più una suora e ha lasciato il convento. Ecco che cosa fa oggi e dove vive

E’ stata davvero una esclusiva inattesa quella lanciata oggi da Silvia Toffanin a Verissimo. La conduttrice infatti, nella puntata in onda il 20 novembre 2022 ha accolto suor Cristina che in realtà non è più una suora. E’ la prima volta che lo racconta in tv, ha spiegato che si è presa il suo tempo, anche per via della grande esposizione mediatica che ha avuto; partecipando infatti a programmi importanti come The Voice e Ballando con le stelle, e calcando i palchi di star internazionali con la sua musica, Suor Cristina sapeva che avrebbe anche attirato a se critiche e polemiche. Nello studio di Verissimo ha spiegato che aveva pensato di prendersi un anno sabatico. Non è stato facile e in questo percorso in cui ha cercato di capire che cosa volesse davvero, ha pesato molto anche la morte del suo papà. Oggi però Cristina sa di aver fatto la scelta giusta.

La scelta di Cristina

Non è stato semplice perchè per Cristina, questo è stato un vero e proprio salto nel vuoto. “Certo che lasciare un posto dove sono stata per anni non è stato facile. Però quando ho iniziato a pranzare in pigiama o a mangiare ai miei orari è stato tutto straordinario. Mi sono detta ‘oddio che bello’. Non che non avessimo libertà in convento, ma una suora deve rispettare la clausura” ha spiegato Cristina, oggi comunque, ancora innamorata di Dio e molto credente.

Cosa fa oggi suor Cristina o meglio Cristina?

Nello studio di Verissimo, Cristina ha spiegato che dopo la morte del papà ha viaggiato molto, per cercare di capire quale fosse il suo posto nel mondo. Per oltre 15 anni, il convento è stata la sua casa. “Mi dicevo ‘oddio cosa farò adesso? Finirò sotto un ponte dopo il convento. Adesso vivo in Spagna e faccio la cameriera. Però ti dico che vivo con il sorriso” ha raccontato la Scuccia.

Silvia Toffanin le ha chiesto come vanno le questioni d’amore, visto che lei da suora prima, era la sposa di Dio… “ Sì sono stata fidanzata con Gesù in passato. Credo nell’amore, ma non è una cosa che sto considerando adesso. Gli spasimanti? Non ti nego che senza abito, qualcuno si è avvicinato andando in giro. Se poi arriva l’amore non posso fermarlo” ha detto Cristina che però è al momento single.

E poi: “io credo all’amore, alla vita e al colpo di fulmine. Bisogna curarsi, amarsi per poi riuscire ad amare gli altri. Quindi sono aperta alla vita e all’amore certamente. Anche perché ai sentimenti non si può certo mettere un freno“. Il carattere di Cristina è rimasto lo stesso di quella pazza suora che abbiamo visto in tv, un po’ la nostra Sister Act italiana. Nello studio di Verissimo ha spiegato: “ho cambiato l’abito, ma sono sempre focosa, giocosa e il canto è ancora nei miei programmi. Sto cercando di portare i tacchi e sono un po’ scomposta.” E c’è già chi la vede nelle spiagge dell’Honduras nelle vesti di naufraga per l’Isola dei famosi, sarebbe parecchio bizzarro: dall’abito da suora al costume da bagno.