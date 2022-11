Confessione shock a Verissimo: suor Cristina non c’è più, c’è solo Cristina

A Verissimo per la prima volta Cristina, perchè Suor Cristina non c'è più

Nelle anticipazioni di Verissimo, si parlava di un racconto di Suor Cristina, e della sua nuova vita. Ma nessuno aveva pensato che nello studio di Verissimo, avremmo visto Cristina e non suor Cristina. La suora infatti, non esiste più, o meglio, come la giovane ex suora ha spiegato, è dentro di lei, farà parte di lei e le ha permesso di essere oggi la donna che è. Ma Cristina adesso non è più una sposa del Signore. Crede in Dio, ama Dio ancora di più, ama la vita, Dio è vita. Lo spiega con il suo miglior sorriso a Silvia Toffanin e racconta di come è cambiata la sua vita oggi. E’ stato un percorso complicato e duro , ci sono stante tante belle cose ma oggi Cristina è solo Cristina. Di rosso vestita, con i tacchi, con un make up che ha illuminato il suo viso, non l’avevamo vista così in tiro neppure quando aveva partecipato a Ballando con le stelle, e aveva sempre e solo indossato il suo abito da suora. “Sono stati i 15 anni più belli della mia vita, io sono ancora molto religiosa ma non sono una suora” ha spiegato Cristina Scuccia, rispondendo alle domande di Silvia Toffanin che ha ricordato che faceva parte delle Orsoline. “Non è successo niente di particolare, è stato un mio cambiamento, una crescita” ha spiegato Cristina, provando a dare una motivazione della sua attuale scelta.

Il racconto di Cristina a Verissimo

“Io avevo 19 anni quando ho scelto la vita consacrata” ha raccontato Cristina che torna indietro nel tempo e ricorda il primo incontro con le suore, quello che aveva cambiato per sempre la sua vita. Era il 2008 quando per la prima volta partecipando al musical, Cristina comprese quello che voleva fare. “In me si era accesa una cosa, tutta la gente che credeva in me in quella occasione, erano trascorsi 100 anni di vita di una congregazione, di un operato di queste suore e io ho sentito che qualcosa in me era cambiato. La chiamata avvenne nel maggio del 2008” ha detto Cristina, ricordando il suo percorso verso la fede.

Oggi però quella suora, che abbiamo visto anche in tv a The Voice e poi anche sul palco di Ballando con le stelle a ballare e danzare non c’è più, c’è solo Cristina. “Mia mamma aveva capito che non stavo molto bene, per me non è stato semplice, io ho fatto i conti con il mondo intero in qualche modo, questo non mi lasciava serena, ho avuto l’aiuto di una psicologa, devo dire che ho avuto il coraggio di chiedere aiuto. Bisogna chiedere aiuto. Io non sapevo più chi fossi. Io non ho mai rinnegato Dio. La mia evoluzione però non mi permetteva a stare all’interno del mio abito o delle regole” ha detto Cristina.

Un evento che ha segnato questo percorso di Cristina, è la morte del suo papà. “Io sono stata da sola dieci giorni a casa, mentre mio padre ero in ospedale. Ho iniziato a fare cose in modo diverso. Per esempio mangiare in pigiama, mangiare in un orario diverso. Per me era tutto diverso, mi ridava qualcosa che non riuscivo a capire cosa fosse e ho iniziato a capire che volevo stare da sola. Ho capito che dovevo viaggiare, ho capito che dovevo cambiare qualcosa” ha raccontato.

Suor Cristina non è più suora: cosa fa oggi