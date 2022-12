Alexia: “Ho capito che non posso preoccuparmi sempre del dolore degli altri”

Alexia dopo la morte del padre aveva messo sulle sue spalle un peso eccessivo, ha capito che non poteva continuare

Alexia è ospite a Oggi è un altro giorno, meravigliosa artista da sempre, sembra che per lei il tempo non sia passato ma nel raccontare la sua storia conta gli anni. Soprattutto gli anni in cui tutto è stato un complicato. Ha dovuto imparare a prendersi cura di se stessa per essere felice e racconta come ci è riuscita. Anche Alexia come quasi tutto il cast di Oggi è un altro giorno ha il suo percorso in analisi. Prendersi cura di se stessi è un passo importante per la felicità. Alexia ha fatto un percorso dallo psicologo e ha capito che se non vuole fare una cosa lo deve dire, che non si deve sempre preoccupare per il dolore degli altri. Prima invece era sempre attenta solo agli altri, è accaduto quando è morto il padre.

Alexia a Oggi è un altro giorno

“Credo che dalla morte di mio padre io mi sono sempre messa addosso il ruolo di quella che doveva salvare tutti e che doveva sistemare tutto, la spalla su cui piangere: c’è un problema ci penso io ma poi arriva il momento in cui non ne puoi più e dici che hai bisogno tu adesso di una spalla su cui piangere”.

Alexia la spalla l’ha trovata ma parla della psicoterapeuta. E’ lei che l’accoglie sempre nel suo studio. Serena Bortone credeva invece che la sua ospite parlasse del marito. Ma per Alexia è ovvio che lui sia fondamentale nella sua vita, da sempre così innamorata, come lui. Parla ancora una volta del loro colpo di fulmine ma anche delle figlie di 16 e 11 anni. A loro due ha passato ciò che i suoi genitori le hanno insegnato: “Il senso di rispetto nei confronti degli altri, il senso della famiglia, l’onestà e in generale i buoni valori”.