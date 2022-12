Ascolti tv, l’8 dicembre vince ancora Canale 5: Incastrati batte Rai 1

Ottimi gli ascolti in prima serata per Incastrati: Canale 5 batte Rai 1. Ecco tutti i dati dell'8 dicembre 2022

Come è finita la sfida agli ascolti tv nella prima serata dell’8 dicembre 2022? Una bella soddisfazione per Mediaset il dato portato a casa, dalla serie di Ficarra e Picone, Incastrati. Si tratta del resto di una serie già molto apprezzata sulla piattaforma streaming, che il pubblico generalista ha ascolto molto bene. Ieri la seconda puntata ha sfiorato il 20% di share, con una buonissima media in termini di spettatori. Non è facile per Canale 5 vedere 3 milioni di spettatori in prime time e invece è successo. Tra l’altro, il secondo appuntamento con Incastrati, nel giorno dell’Immacolata, l’8 dicembre 2022, permette anche a Canale 5 di battere Rai 1. Generalmente i film del ciclo Purchè finisca bene, ottengono risultati convincenti ma questa volta, Diversi come due gocce d’acqua, si ferma sotto i 3 milioni di spettatori. La serata quindi vede sul primo gradino del podio Canale 5 con Incastrati.

Ma vediamo nel dettaglio i dati di ascolto della prima serata dell’8 dicembre 2022.

Gli ascolti della prima serata: ecco i dati dell’8 dicembre 2022

Su Canale 5 il secondo e ultimo appuntamento con Incastrati ha raccolto davanti al video 3.506.000 spettatori pari al 19.6% di share.

Su Rai1 per il ciclo Purchè Finisca Bene Diversi come Due Gocce d’Acqua si ferma sotto i 3 milioni di spettatori, Nel dettaglio ieri è stato visto da 2.743.000 spettatori pari al 15.5%. Su La7 Piazza Pulita ha registrato 937.000 spettatori con uno share del 3.6%.

Su Rai3 Brian Banks – La Partita della Vita ha raccolto davanti al video 851.000 spettatori pari ad uno share del 4.5%. Su Tv8 la finale di X Factor segna 772.000 spettatori con il 5.2%. Su Italia 1 Point Breal ha intrattenuto 673.000 spettatori (3.6%). Su Rete4 The Terminal totalizza un a.m. di 590.000 spettatori con il 3.6% di share.

Su Rai2 Che C’è di Nuovo ha interessato 482.000 spettatori pari al 2.9% di share. Sul Nove Sulle tracce dell’assassino: il caso Yara ha raccolto 298.000 spettatori con l’1.6%. Continua a floppare il programma di Ilaria d’Amico, penultima rete Rai 2 nella serata di ieri.