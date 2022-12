Clamoroso a Uomini e Donne: Pinuccia non c’è più. Maria stufa

E' stata Maria de Filippi a decidere che a Uomini e Donne non c'è più spazio per Pinuccia? Ultime news e anticipazioni

Nuove registrazioni di Uomini e Donne perchè si sa, Maria il ponte non lo fa! Instancabile la De Filippi che lavora ai suoi programmi anche nei giorni di festa. E proprio in queste ore, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne che probabilmente andrà in onda prima di Natale. Ci sono diverse notizie ma sui social si parla solo di una news clamorosa che riguarda Pinuccia. la dama di Vigevano non sarebbe stata avvistata negli studi di Canale 5. E forse, potrebbe non farci più ritorno. In questo ultimo anno e mezzo, di Pinuccia si è parlato moltissimo. Ricorderete ad esempio l’assurdo episodio dello scorso anno, quando se ne andava in giro senza essersi vaccinata e senza green pass e aveva in lacrime raccontato di come era stata trattata su un treno. Il controllore le aveva chiesto di scendere, visto che senza green pass non si poteva viaggiare. E lei però doveva andare a Uomini e Donne, in tv e non aveva avuto modo di fare l’altra dose…Una scena che il pubblico di Canale 5 non aveva gradito molto. Ma Maria, sembrava aver preso sotto la sua ala protettiva la donna, tanto che qualcuno diceva che Pinuccia, ricordasse alla conduttrice sua madre..Il vento in questa stagione però è cambiato.

Chi segue Uomini e Donne infatti sa bene che nelle ultime settimane, più volte Maria de Filippi ha perso la pazienza con Pinuccia, vista la sua insistenza nei confronti di Alessandro ( cocco della redazione e della conduttrice).

Pinuccia fuori da Uomini e Donne: per volontà di Maria?

Per il momento non conosciamo le ragioni, ma pare proprio che sia stata Maria de Filippi a decidere di non richiamare più Pinuccia, vista la sua vera e propria ossessione nei confronti di Alessandro. La conduttrice di Uomini e Donne avrebbe così messo fine al supplizio del salentino, che in ogni puntata si trovava costretto a un faccia a faccia con la dama di Vigevano. Ma è davvero questa la ragione? Pinuccia non tornerà o si è solo presa una pausa? Non ci resta che seguire le prossime puntate di Uomini e Donne per scoprirlo.