Clarissa Burt scappò con la mamma per salvarla dal padre violento

Solo oggi Clarissa Burt racconta del padre violento, della madre a cui salvò la vita

Clarissa Burt svela parte della sua vita, a Verissimo racconta del padre violento e alcolista, di avere salvato la vita della madre. L’ex modella ne ha parlato nel suo libro, un racconto di vita purtroppo vera che ha voluto fare per salvare altre donne. “Io solo adesso parlo di più di quello che mi è successo da piccola – spiega Clarissa Burt ospite a Verissimo – Non è che voglio dire tutto del mio passato ma perché ero stanca, non ce la facevo più nel vedere le donne che si sottovalutavano, è una cosa che ho visto con nonna, con mamma e anche con delle modelle con cui ho lavorato, donne tra le più belle nel mondo”. Vive il presente senza perdersi nei ricordi del passato, continuando a costruire il suo futuro ma da piccolina Clarissa Burt non aveva spazio per i sogni ma per le responsabilità. Lei era la più grande dei fratelli: “Io ho cresciuto i figli dei miei genitori e poi ho cresciuto i miei genitori”.

Clarissa Burt a Verissimo

“Mamma 12 anni dalle suore, papà 12 anni dai preti ma con l’aggiunta che lui era un uomo violento, beveva”. Da giovanissima Clarissa Burt ha dovuto capire come gestire suo padre. “Anche mamma era molto dura ma ha cercato di fare del suo meglio”. Del padre ha visto più volte scene violente, con la mamma e soprattutto il fratello, anche contro di lei e la sorella più piccola. Urlava, usava parole di disprezzo nei suoi confronti. Un padre violento e alcolista. La mamma non ha avuto nessun aiuto dalla sua famiglia di origine perché era rimasta incinta prima del matrimonio, si è dovuta sposare.

Una notte ricorda che suo padre era in casa con gli amici e trovò il coraggio di dire alla madre che a breve lei sarebbe andata via, per studiare all’università, e che in quel momento lui sarebbe stato libero di ucciderla. La madre annuì, sapeva che sarebbe accaduto. E’ stato in quel momento che hanno deciso che quella notte sarebbero scappate. Era un giorno di agosto del 1977, non sono più tornate. Clarissa Burt non ha più visto suo padre, solo al funerale del fratello lui era lì, due anni fa, ma non si sono salutati.

“Ho visto papà lì dopo 42 anni e non gli ho detto nemmeno una parola, ero lì per mio fratello e per la famiglia di mio fratello”.